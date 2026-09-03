Fejióo, a Sánchez: "Dimita por incompetente o dimita por cómplice. ¿Por qué tiene miedo? ¿Qué sabe Marruecos de usted?"

¿Qué ha dicho? El líder del PP y de la oposición ha pedido la dimisión del presidente y señala los "documentos que había en su teléfono". "Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés general", ha expuesto.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y de la oposición, ha vuelto a señalar a Marruecos por la crisis migratoria del 30 de julio en Ceuta. En sus palabras en el Congreso de los Diputados, además, ha puesto en el foco a Pedro Sánchez por los "documentos qué había en su teléfono" y le cuestiona si tiene "miedo" al país africano.

"Qué documento había en su teléfono. ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional. No puede haber un presidente bajo chantaje y sin control alguno", ha expuesto.

Y es que Feijóo ha hablado en el Congreso de una "guerra híbrida" en la entrada de los migrantes a Ceuta: "Un presidente libre ha de dar explicaciones y tomar decisiones. No ha hecho nada. Se revela que Rabat pudo desproteger la frontera y usted mismo lo ha dicho, que la gendarmería marroquí durante diez horas dejó entrar a todo quisqui".

"La argumentación de su comparecencia es demoledora. No nos enteramos de nada y por eso no tenemos responsabilidad o culpa alguna. Si esto es verdad, dimita por incompetente; si es falso, dimita por cómplice", ha afirmado.

En ese sentido, ha señalado que los ceutíes "llevan más de un mes sin normalidad, sin seguridad y sin respuesta" cuestionando a Sánchez si sabe "qué es una nación": "80.000 españoles encerrados, descontrol en la frontera, violaciones a niñas, contagios, ocupación en domicilios, ataques a militares en su propio país, ruina económica... y dice que no se enteró de nada".

"Usted se quería ir de vacaciones y se fue. Si quiere seguir de vacaciones, convoque elecciones. Un presidente no tiene derecho a ausentarse de sus obligaciones en medio de una crisis de Estado. Lo dijo usted mismo, fue un ataque contra la integridad de la nación y se largó a compartir la banda sonora de su verano. Nerón con Tik Tok", ha dicho.

Feijóo, por su parte, ha hablado de los motivos que motivaron "la invasión": "Se produjo porque 80.000 personas procedentes de Marruecos que celebraban el día de la fiesta del trono celebrada en Tetuán a 25 kilómetros de la frontera se dirigieron allí y ni si Gobierno ni Marruecos hicieron nada. Ahora trasciende que también estaba por escrito en los informes previos al ataque".

"Hay indicios de que Marruecos coordinó esto y también los hay de que el Gobierno lo sabía porque fue advertido de ello", ha expresado Feijóo.

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