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Trama Plus Ultra

Maroto expresa su "confianza plena en la Justicia" y cree que a Zapatero se le ha hecho "una condena pública y mediática"

¿Qué ha dicho? La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid tiene confianza en la inocencia del expresidente y pide "no juzgar a personas que ahora mismo tienen que defenderse".

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto.
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Reyes Maroto, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, ha defendido la actuación del Gobierno en el rescate a la aerolínea Plus Ultra en 2021, cuando ella era ministra de Industria, Comercio y Turismo, y ha expresado su "confianza plena en la Justicia" ante la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Creo que el Gobierno actuó como tenía que actuar. Con el escudo social, protegiendo a empresas y a trabajadores. Donde estuvo el PP durante esos días y meses tan críticos fue votando en contra de todas esas medidas", ha señalado en palabras ante los medios.

Además, la portavoz socialista ha mencionado el comunicado de la Comisión Europea en el que se recordaba que el rescate, de 53 millones, no necesitó de su visto bueno para ejecutarse de acuerdo a las reglas europeas de ayudas de Estado.

El motivo, que no alcanzaba el umbral mínimo que requiere que la operación sea notificada a Bruselas para su examen individual y porque el apoyo llegó de un fondo de recapitalización que sí fue validado por sus servicios.

Ha asegurado, en ese sentido, que el PSOE afronta la próxima semana "con tranquilidad y confianza" en la inocencia de Zapatero, de quien considera se ha hecho "una condena pública y mediática" y también otra por parte de un Partido Popular que, dice, "no puede dar ninguna recomendación".

Asimismo, al ser preguntada por si considera que se está produciendo un caso de 'lawfare', Maroto ha manifestado que "la Justicia tiene que hacer su trabajo" y ha pedido "no juzgar a personas que ahora mismo se tienen que defender".

"Confianza plena. Siempre lo he dicho. La Justicia está para hacer justicia, así que dejemos que trabaje y también dejemos a los investigados que se defiendan", ha añadido.

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