Sánchez, sobre la lista de periodistas creada por Interior: "Es un documento muy poco apropiado"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en 'TVE', el 9 de septiembre de 2026.

Los detalles El presidente del Gobierno ha asegurado que "desconocía" la existencia de ese listado en el que catalogaba a los periodistas según su orientación política, aunque ha puntualizado que era un "documento interno de trabajo" elaborado por el gabinete de comunicación del Ministerio de Interior.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó de "muy poco afortunado" el documento del Ministerio del Interior que clasifica a periodistas según su orientación política, publicado por 'El Confidencial'. En una entrevista en 'TVE', Sánchez aseguró desconocer la existencia del listado, aunque señaló que era un documento interno de trabajo. Subrayó el respeto del Gobierno por la autonomía de los medios de comunicación. Además, criticó a la oposición por prácticas como amenazar a periodistas y financiar agitadores ultraderechistas. Sánchez defendió la diversidad de opiniones y la libertad de prensa, cuestionando la gestión de medios públicos por la derecha.

Un documento "muy poco afortunado". Es la valoración que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este miércoles de la lista de periodistas elaborada por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior y que fue publicada este martes por 'El Confidencial'.

"Me parece un documento muy poco afortunado, no puedo decir más. Lo que sí que le puedo garantizar a usted, a los periodistas y, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación es que desde el Gobierno de España respetamos la autonomía y la independencia, como no puede ser de otra manera, de los medios de comunicación", ha asegurado Sánchez en una entrevista en 'TVE'.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que "desconocía" la existencia de ese listado en el que catalogaba a los periodistas según su orientación política, aunque ha puntualizado que era un "documento interno de trabajo" elaborado por el gabinete de comunicación del Ministerio de Interior. No obstante, ha recalcado que le resulta "poco apropiado".

Sin embargo, ha lamentado que se acuse a su Gobierno "de cosas que sí hace la oposición cuando tiene ocasión", llegando a enumerar "amenazas con triturar a periodistas, cerrar medios de comunicación o señalar a trabajadores" que "en el ejercicio legítimo de sus funciones y su capacidad de análisis o su forma de ver la vida, defienden una posición política u otra".

El dirigente socialista ha asegurado que la "diversidad de opiniones" se refleja "en determinados medios, pero no en otros medios de comunicación públicos gobernados por la derecha". "Eso es lo que demuestra quiénes creemos o no en la libertad de prensa", ha añadido al respecto.

Sánchez también ha criticado que le den "lecciones aquellos que por teléfono asustan y amenazan a los trabajadores de medios de comunicación diciendo que por publicar esto o lo otro les van a cerrar ese medio" o que "financian con dinero público, es decir, con los impuestos de todos, a agitadores que claramente son ultraderechistas y que nada tienen que ver con el ejercicio de la profesión de periodista". "Eso sí que no lo acepto", ha concluido el presidente.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido