Sánchez reconoce que el Estado tiene que prepararse mejor ante "ataques híbridos" como el de Ceuta: "Tenemos que invertir mucho más en el control de la frontera"

Los detalles Sánchez ha insistido en que nada hacía prever la entrada masiva de migrantes que se produjo en Ceuta. "No tenemos nada que ocultar", ha asegurado, respondiendo a quienes le acusan de estar "chantajeado" por Marruecos.

Pedro Sánchez ha reconocido que la crisis migratoria en Ceuta evidencia la necesidad de mejorar en dos áreas: la preparación ante "ataques híbridos" y la gestión de la desigualdad entre fronteras. En una entrevista en TVE, destacó la importancia de invertir en control fronterizo y ampliar infraestructuras de acogida, como se hizo en Canarias en 2021. Sánchez subrayó que la reubicación de migrantes requiere infraestructuras que el Gobierno está ampliando, aunque la gestión de menores es competencia de Ceuta. Criticó a Alberto Núñez Feijóo por sugerir una "respuesta armada", calificándolo de "barbaridad". Defendió su política exterior coherente y negó estar chantajeado por Marruecos. Además, insistió en la necesidad de mejorar la anticipación ante llegadas masivas y destacó la importancia de que el rey Felipe VI visite Ceuta y Melilla próximamente.

Pedro Sánchez ha reconocido que la entrada masiva de migrantes a Ceuta demuestra que hay dos elementos que el Estado tiene que mejorar. Por un lado, hay que revisar cómo prepararse ante los "ataques híbridos" y, por otro, cómo en ciudades autónomas se preparan para una realidad estructural que es la desigualdad que existe entre "las oportunidades a un lado y otro de la frontera".

"Tenemos que invertir mucho más en el control de la frontera, y al igual que hicimos en otras crisis como la de Canarias en el 2021, es importante ser consciente de que necesitamos infraestructuras de acogida de mayor envergadura", ha explicado en una entrevista que ha concedido en TVE.

Por tanto, el presidente del Gobierno ha defendido que "necesitamos infraestructuras más amplias para proceder a las devoluciones o al asilo". Sánchez ha señalado que se necesita reubicar a los migrantes y eso exige infraestructruras que el Ejecutivo está ampliando. Sin embargo, ha recordado que el ámbito de los menores es competencia de Ceuta, recalcando que es importante que exista una colaboración.

En cuanto a si cree que debería ir más a Ceuta, el líder del Ejecutivo ha insistido en que es el presidente que "más ha ido" a la ciudad autónoma. "He trabajado y he reivindicado el derecho al descanso que tiene cualquier trabajador, pero he estado al pie del cañón", ha asegurado.

Además, ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de haber sugerido dar una "respuesta armada" a esta crisis. "Eso es una barbaridad, no son invasores", ha destacado, señalando que se trata de personas que buscan una vida mejor. "Si esa es la solución de PP y Vox, hablaríamos de que hoy tendríamos una crisis mayor en Ceuta y con Marruecos. La imagen internacional sería lamentable", ha recalcado.

En cuanto a la crítica que hace la oposición, acusándole de estar chantajeado por Marruecos, Sánchez ha indicado que se le podrá criticar de muchas cosas, pero lleva una "política exterior coherente". "Si le hemos tenido que decir a Donald Trump que no vamos a gasta el 5% en Defensa lo hemos hecho; si hemos tenido que hablar de Ucrania o Palestina, lo hemos hecho con claridad", ha recordado.

Por tanto, ha asegurado que nunca acepta chantajes. "No va con nosotros, no tenemos nada que ocultar", ha insistido, añadiendo que hoy se conocerán todos los documentos sobre Ceuta.

Sánchez insiste en que no se esperaba una "llegada masiva" de migrantes

El presidente del Gobierno ha dejado claro que, aunque había informes de situación y los días previos se registró un ligero pico de entradas, se hablaba de cientos de personas, no de más de 70.000 como fueron al final.

"No se esperaba una llegada masiva de tantos migrantes", ha destacado, indicando que el ámbito de la anticipación y prevención es algo que tienen que mejorar para evitar que algo así vuelva asuceder.

Una entrevista en la que se ha pronunciado también sobre si el rey Felipe VI debería ir a Ceuta. Sánchez ha indicado que la ciduad autónoma necesita "el cariño de todas las instituciones", destacando que es más necesario que nunca que el rey visite tanto Ceuta como Melilla.

"Las fechas las comunicaremos, estamos trabajando en fechas próximas. Déjenme trabajar con la Casa Real, esa visita se va a dar", ha zanjado.

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