Ni está prohibido limpiar los montes ni se quema para recalificar terreno: los bulos que incendian las redes en mitad de la tragedia por los incendios

Los detalles Las mentiras intentan arrasarlo todo, pero la realidad es que no solo esté permitido limpiar el monte, sino que es obligatorio. Además, tienen que pasar 30 años para que un terreno se recalifique.

Cada verano se repiten afirmaciones incorrectas sobre la imposibilidad de limpiar los montes en España, como las de Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal. Sin embargo, la ley exige a los propietarios mantener sus terrenos limpios y las administraciones deben supervisar este mantenimiento. Francisco Javier Manrique, del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales, aclara que no hay impedimentos para realizar las tareas permitidas por la ley. También es falso que los terrenos se quemen para recalificación o instalación de energías renovables, como señala Miguel Ángel Soto de Greenpeace. Además, se subestima la influencia del cambio climático en los incendios.

Hay políticos que no se cansan de repetir que "España tiene un verdadero problema de limpieza de montes", tal y como afirmó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mientras que Abascal asegura que "el fanatismo climático impide la prevención".

Cada verano aparece el mismo tipo de mensajes afirmando que en España no se pueden limpiar los montes. Sin embargo, esto es falso. De hecho, la ley exige a los propietarios de lo terrenos hacer trabajos de limpieza y prevención, e incluso se detalla que las administraciones deben velar por ese mantenimiento.

En este sentido, Francisco Javier Manrique, miembro del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales, señala que "no es cierto que nadie lo impida". "Por supuesto que no se puede hacer todo lo que uno quiere, pero sí lo que la ley permite, que es mucho", defiende.

Otro de esos bulos es que los terrenos se queman para su recalificación, algo que queda expresamente prohibido hasta que pase un plazo mínimo de 30 años. Y no, los incendios tampoco se provocan para instalar renovables o energías limpias. "Esto es la estigmatización que hay hacia el sector renovable. Con que alguien tenga un poco conocimiento de los procedimientos administrativos, sabe que eso no es así", subraya al respecto Miguel Ángel Soto, responsable de Bosques de 'Greenpeace'.

En el centro de estas desinformaciones también está el cambio climático, negando su evidente influencia como factor clave en estos desastres, a lo que se suma un 2026 con olas de calor anticipadas que han secado todo.

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