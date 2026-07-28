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Sigue la evolución de los incendios forestales activos en España

Aprobado por real decreto ley

El Gobierno declara 'zonas gravemente afectadas' las áreas quemadas por los últimos incendios

Los detalles Tras aprobarse por decreto ley, las subdelegaciones del Gobierno se coordinarán con instituciones públicas y ayuntamientos para "valorar la magnitud de la catástrofe", tal y como adelantó Sánchez este lunes.

Terrenos de una explotación ganadera calcinada en la localidad de Casavieja (Ávila) Terrenos de una explotación ganadera calcinada en la localidad de Casavieja (Ávila)Agencia EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Consejo de Ministros ha aprobado la declaración como 'zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil' las áreas quemadas por los últimos incendios.

Desde el Palacio de La Moncloa, el líder del Ejecutivo ha corroborado lo que ya anunció este lunes durante su visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) del fuego de la localidad de La Vall d'Uixó (Castellón). Tras la aprobación del decreto ley, las subdelegaciones del Gobierno se coordinarán con las instituciones públicas y los ayuntamientos para "empezar a valorar la magnitud de la catástrofe derivada de estos incendios", tal y como señaló el líder del Ejecutivo en español.

*Noticia en ampliación.

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