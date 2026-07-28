El Ayuntamiento de Sevilla autoriza las obras de la mezquita pese a las amenazas de Vox

El contexto El líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, advirtió que llevarían a cabo "todas las acciones judiciales y políticas" para evitar su construcción, amenazando al Gobierno local con retirarle su apoyo.

El Ayuntamiento de Sevilla ha otorgado licencia para construir una nueva mezquita en el Polígono Sur, desoyendo a Vox, que se opone al proyecto y amenaza con retirar su apoyo al gobierno local. La Comisión de Urbanismo defiende que el proyecto cumple con la normativa vigente y que no existen razones urbanísticas para un procedimiento adicional de participación ciudadana. Vox, por su parte, argumenta que la construcción podría alterar la convivencia y la identidad del barrio, y ha anunciado un recurso de alzada. La situación ha tensado la relación entre Vox y el Gobierno municipal, liderado por el Partido Popular, con Vox criticando la falta de lealtad institucional y transparencia. La decisión ha generado un profundo rechazo entre algunos vecinos, que demandan otras prioridades para el barrio.

El Ayuntamiento de Sevilla ha dado licencia para levantar la nueva mezquita proyectada en el Polígono Sur. La Comisión de Urbanismo ha tomado esta decisión desoyendo así a Vox, al considerar que "no hacerlo sería incumplir la ley".

Para ello, esgrime que los informes técnicos y jurídicos solicitados concluyen que el uso es compatible con la calificación de la parcela y que "no concurren razones urbanísticas para exigir un procedimiento adicional de participación ciudadana", como había pedido el grupo municipal de Vox.

Desde el Área de Urbanismo, a través de su concejal, Juan de la Rosa, insisten en que se trata de un promotor privado, que actúa sobre suelo privado y que "cumple la normativa urbanística vigente", y que "bajo ningún concepto" van a poner encima de la mesa "intereses ideológicos o partidistas, ante una licencia perfectamente reglada".

Las discrepancias en este asunto llevaron a la formación que lidera Abascal a nivel nacional a amenazar al Gobierno local con retirar su apoyo si se concedía dicha licencia a la Fundación Mezquita de Sevilla. Además, llamaron a la movilización vecinal al tiempo que pedían respeto al "malestar generalizado" que dicen que ha provocado el proyecto en "amplias zonas de la ciudad".

La situación ha llegado a tal punto que desde Vox llegaron a anunciar un recurso judicial si, como ha sucedido, prosperaba la licencia. "Vamos a llevar todas las acciones judiciales y políticas", llegó a asegurar el líder andaluz de Vox y vicepresidente en el nuevo gobierno de Andalucía, Manuel Gavira, que añadió que se oponen a esta construcción para evitar "la islamización de los barrios".

El portavoz municipal de Vox, Gonzalo García de Polavieja, manifestaba que han escuchado "de primera mano" a comerciantes y vecinos de La Oliva, que les habrían trasladado su "preocupación" por un proyecto que "puede alterar la convivencia y la identidad del Polígono Sur y toda su zona de influencia".

El proyecto es un "centro cultural islámico" de más de 6.000 metros cuadrados, de los que unos 1.000 metros serán para la mezquita y el resto, para aparcamientos y servicios múltiples como patios, salas de exposiciones, despachos, cafeterías, tiendas o salas de usos múltiples.

Vox "pierde la confianza" en el gobierno de Sanz

Tras conocerse la aprobación de la licencia, el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la interposición, en los próximos días, de un recurso de alzada contra el acuerdo.

Se trata de una decisión que, "además de generar un profundo rechazo entre numerosos vecinos de la zona", supone un "nuevo ejemplo de la absoluta falta de lealtad institucional del Gobierno municipal del Partido Popular hacia Vox", ha remarcado esta formación en un comunicado en el que destaca que, de ese modo, "ignoran una cuestión de enorme trascendencia social y política para la ciudad".

El portavoz del Grupo municipal de Vox, Gonzalo García de Polavieja, ha manifestado que han venido estudiando "en profundidad" el expediente y, además de las cuestiones que ya habían puesto de manifiesto públicamente, han detectado "nuevos elementos de carácter jurídico que refuerzan la viabilidad del recurso" y que "evidencian que este procedimiento presenta importantes aspectos susceptibles de revisión administrativa".

García de Polavieja ha señalado que el gobierno de José Luis Sanz ha decidido situarse "de espaldas" a una parte "muy importante" de los vecinos del Polígono Sur, que llevan tiempo "manifestando su oposición a este proyecto y reclamando que las prioridades para el barrio sean otras muy distintas".

"Resulta incomprensible que, mientras el Polígono Sur continúa necesitando inversiones urgentes en seguridad, limpieza, vivienda, empleo y servicios públicos, el Gobierno municipal considere prioritario facilitar un proyecto de estas características, desoyendo además el sentir expresado por numerosos residentes de la zona", ha añadido.

El portavoz municipal ha abundado en que, esta decisión supone, además, un "punto de inflexión" en la relación política entre Vox y el Gobierno municipal. "La confianza constituye la base imprescindible de cualquier acuerdo de estabilidad y apoyo, y esa confianza ha quedado gravemente quebrantada".

Por ello, Vox ha pedido la desconvocatoria de la comisión de seguimiento del pacto de gobernabilidad prevista para este miércoles, "al carecer de sentido mantener un órgano de coordinación política cuando el Partido Popular adopta decisiones de semejante relevancia sin transparencia, sin información previa y en abierta contradicción con la relación de confianza que debía presidir dicho acuerdo".

Gonzalo García de Polavieja portavoz municipal ha advertido que "con actuaciones como esta resulta prácticamente imposible que Vox pueda seguir sosteniendo políticamente al gobierno del Partido Popular. La confianza no puede exigirse; debe ganarse y mantenerse con hechos".

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