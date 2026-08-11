Adiós a los sobres monodosis de salsas y minibotes de champú: así es el reglamento de envases que los hará desaparecer

Los detalles Esos botes tendrán que ser sustituidos por envases reutilizables para 2030. También se instalarán máquinas que devolverán dinero por tirar botellas o latas.

El nuevo reglamento europeo de envases, que entra en vigor este miércoles, busca eliminar los sobres monodosis de productos como azúcar, kétchup, aceite o sal en restaurantes, así como los pequeños botes de gel y champú en hoteles, antes de 2030. Estos deberán ser sustituidos por botes reutilizables o envases recargables, una medida que ya se está implementando en algunos establecimientos. Además, se establece que el espacio vacío en bolsas de productos como patatas fritas no podrá superar el 50%. También se incentivará la devolución de envases vacíos como latas o botellas, permitiendo recuperar parte de su precio.

Los sobres de azúcar o kétchup que ofrecen, por ejemplo, los restaurantes, van a empezar a desaparecer. También esos pequeños botes de gel o champú de los hoteles. Así lo establece el nuevo reglamento europeo de envases que entra en vigor este miércoles y debe aplicarse antes de 2030.

Sobres monodosis de aceite, sal o cualquier tipo de salsa tendrán que ser sustituidos antes de 2030 por botes reutilizables.

En algunos sitios, ya lo están haciendo. "El azúcar lo servimos en estos recipientes y lo que hacemos es ponerle la cuchara para que el propio cliente se sirva. Esto se limpia cada día y hacemos lo mismo con aceiteras y salsas", explica a laSexta Javier Martínez, consultor de hostelería de Renobar Global Consulting.

En caso de viajar, también se notarán los cambios que promueve el nuevo reglamento europeo. Los pequeños botes de champú o gel de los hoteles y alojamientos turísticos tendrán que desaparecer.

En su lugar, se utilizarán envases recargables. Eduardo Ramírez, encargado de Literal Madrid Hostel, cuenta que "compramos al por mayor todo lo que son geles de ducha, champú y jabones de mano, y lo que hacemos es rellenar nuestros propios envases".

Los cambios no solo afectarán a envases monodosis. En algunos productos, como pueden ser bolsas de patatas fritas, el espacio vacío no podrá superar el 50%.

Beneficios al devolver botellas

"Está bien, es menos gasto y menos plástico", opina un viandante sobre la medida. Un cliente de un restaurante también se posiciona a favor de estas medidas: "Me parece bien, porque así se ensucia menos el medioambiente".

Además, desde noviembre, al devolver un envase vacío como latas o botellas de plástico, habrá un beneficio y se podrá recuperar parte de su precio. Para ello, se irán implantando máquinas específicas en supermercados y tiendas de alimentación.

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