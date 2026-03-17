Marlaska censura la "miseria política" del PP tras acusarle de tapar el caso del exDAO

El contexto El ministro del Interior comparecía este martes en el Senado, donde los 'populares' han insistido sobre esta cuestión. Durante la mañana, tanto denunciante como denunciado han comparecido ante el juez.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha criticado al Partido Popular por recurrir a "bulo y mentira" al acusarle de encubrir la presunta agresión sexual del ex director adjunto operativo de la Policía, José Ángel González. Durante un pleno en el Senado, la senadora Nidia Arévalo acusó al Ministerio de "oscurantismo". Marlaska negó conocer los hechos con antelación y desafió a Arévalo a sostener sus acusaciones fuera del Parlamento, amenazando con una demanda. En el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, la denunciante ratificó su acusación por agresión sexual, mientras González negó los cargos y se presentó como víctima.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha censurado este martes al Partido Popular (PP) su "miseria política" por recurrir al "bulo y la mentira" al acusarle de tapar la presunta agresión sexual del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía José Ángel González. Precisamente este martes, tanto el acusado como la denunciante han comparecido ante el juez.

Durante el pleno de este martes en el Senado y según ha recogido Europa Press, el PP ha arremetido contra el "oscurantismo" del Ministerio del Interior: "Usted lo sabía y lo tapó", ha llegado a decir la senadora Nidia Arévalo sobre el caso del exDAO, respecto al que ha apuntado que "que era 'vox pópuli' en la Policía Nacional".

Ante ello, Marlaska ha lamentado que los 'populares' "solo se dedican al bulo, a la mentira; realmente eso es una miseria política". En este sentido, ha vuelto a negar que tuviera conocimiento con antelación de la presunta agresión del exDAO a una subordinada y, además, ha retado a la senadora a sostener esto fuera de sede parlamentaria porque, en su caso, interpondrá una demanda.

Un mes después de que la querella contra el exDAO José Ángel González por agresión sexual saltara a los medios, denunciado y denunciante han acudido a declarar al Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid. Allí, según ha podido saber laSexta, la inspectora ha respondido a todas las partes y ha ratificado su denuncia por agresión sexual.

Una querella en la que además se recogen coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad. Por su parte, el exDAO se ha negado a responder a las preguntas de la acusación particular, argumentando que le ha hecho "mucho daño". De hecho, González se habría presentado como la víctima de todo este caso, negando la agresión sexual e insistiendo en que la querella está motivada por la ambición de la querellante y por sus "celos".

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