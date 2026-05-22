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Ridiculizan su discurso

Cuba se mofa de Marco Rubio convirtiendo en teleñeco al secretario de Estado de EEUU al estilo 'Barrio Sésamo'

Los detalles El objetivo es ridiculizar el discurso del estadounidense haciendo uno de una marioneta. Por su parte, el político, el de carne y hueso, ve difícil la solución diplomática.

Marco Rubio de teleñeco

'Gusano Rubio' es la sátira política cubana que ha convertido a Marco Rubio en una marioneta al más puro estilo 'Barrio Sésamo'. "Hoy vamos a aprender cómo hacer que un país pida ser invadido", cuenta el teleñeco.

Paso a paso, describen lo que el Gobierno cubano asegura que está haciendo Estados Unidos para llevar al límite a la isla: "¿Que fuiste tú el que cortó el combustible de los hospitales? Eso no importa. Ahora eres el bueno de la película".

Por su parte, Rubio, el de carne y hueso, ve difícil la solución diplomática. "La preferencia del presidente siempre es un acuerdo pacífico negociado", ha asegurado, a lo que ha apostillado que "la probabilidad de que eso suceda, dadas las circunstancias actuales, no es alta".

Precisamente, miles de cubanos han tomado las calles este viernes en señal de protesta por la imputación formal en Estados Unidos de Raúl Castro. Su hija Mariela ha contado que su padre está tranquilo y que si lo pillan, será combatiendo. "Aquí estamos preparados para combatir al imperialismo", ha advertido.

Por otro lado, el ICE ha detenido a una mujer cubana que es la hermana de la presidenta de GAESA, un conglomerado empresarial controlado por las fuerzas armadas del régimen. Estados Unidos le ha revocado su residencia permanente, han argumentado, por ayudar a La Habana.

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