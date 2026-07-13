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La Generalitat asegura que hay indicios de que el incendio en Aiguamúrcia haya sido provocado

Los detalles El fuego, que ya ha quemado 114 hectáreas, ha obligado a Protección Civil a ordenar la evacuación "preventiva" de cuatro urbanizaciones del municipio de Querol: Ranxos de Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa y Les Cases de Romanill.

Imagen del incendio en Aiguamúrcia (Tarragona) Imagen del incendio en Aiguamúrcia (Tarragona)Bombers / jml35758
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El incendio de Aiguamúrcia (Tarragona), que ha quemado 114 hectáreas y ha provocado la evacuación "preventiva" de cuatro urbanizaciones, podría haber sido provocado. La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat de Cataluña, Núria Parlon, ha asegurado este lunes que los Mossos d’Esquadra tienen indicios de que el incendio declarado el domingo por la tarde es "provocado".

En una atención a los medios de comunicación, Parlon ha indicado que tanto los Mossos d’Esquadra como Agentes Rurales trabajan con la hipótesis de que el incendio ha sido provocado y reforzarán también la vigilancia para evitar robos en las casas evacuadas.

Protección Civil, a petición de los bomberos, ha ordenado esta mañana la evacuación "preventiva" de cuatro urbanizaciones del municipio de Querol: Ranxos de Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa y Les Cases de Romanill, un retorno que los vecinos podrían realizar a última hora de la tarde si todo transcurre según las previsiones. El número de vecinos evacuados en estas urbanizaciones se situaría entre los 300 y los 400, según los Bomberos.

Por el momento, el incendio ha quemado más de 114 hectáreas de vegetación forestal de La Vall de l'Infern y ha entrado en el término municipal de Pontons (Barcelona).

Se trata del tercer incendio forestal que sufre Aiguamúrcia en poco más de una semana: "Se está investigando si puede haber terceras causas, porque es muy extraño que en un día como hoy, con temperaturas más bajas, se haya producido este incendio, que puede ser muy grande", dijo este domingo el alcalde de la localidad, Òscar Sendra, en relación a la importante masa forestal de la zona.

Por su parte, Salvador Illa ha pedido "prudencia, precaución y serenidad" por el incendio y confianza en los efectivos de los bomberos que están trabajando en los incendios.

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