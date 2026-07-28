María Claver, tras la defensa que Sánchez ha hecho de su mujer y su hermano: "Creo que vive en una realidad paralela"

El presidente del Gobierno ha defendido la inocencia de Begoña Gómez y David Sánchez. Además, ha repasado el currículum de su mujer y su hermano, exponiendo que ambos han dedicado su vida a trabajar.

Pedro Sánchez ha salido en defensa de su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, durante la rueda de prensa que se ha celebrado en La Moncloa para hacer un balance del fin de curso político. Así, el presidente del Gobierno ha desgranado el currículum de ambos.

María Claver no ha podido evitar la sonrisa después de la defensa llevada a cabo por Sánchez. "El síndrome de La Moncloa, que habitualmente padecen todos los presidentes, a este se le queda ya pequeño", expone, "está en otra liga".

La periodista indica que, a pesar de que el presidente exponga que su mujer es "una persona individual", esta va a ser juzgada ya que se considera que "hay indicios suficientes de que se ha valido de su posición de mujer del presidente para tener una cátedra".

"Creo que vive en una realidad paralela", añade. "Lo que hay en Pedro Sánchez es un hombre que se está defendiendo a sí mismo", indica. La periodista considera que el presidente "ha entrado en una etapa en la que solo tiene tiempo para defenderse de todo lo que se le rodea".

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