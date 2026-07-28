El alcalde de Navas del Rey pide a las instituciones que los ayuden "lo más rápido posible": "Dentro de dos años, yo no la necesito"

Jaime Peral afirma que su objetivo, en estos momentos, es gestionar todo de la mejor manera y prestar el máximo apoyo a sus vecinos. "Nos vamos a desvivir para que esto sea así", ha manifestado.

Más de 6.000 personas han podido volver a sus casas en Madrid y Ávila después de tener que abandonarlas a causa de los incendios. Uno de estos municipios es Navas del Rey, en Madrid, cuyo alcalde, Jaime Peral, manifestaba su enfado por la gestión de la información. El regidor conecta con Más Vale Tarde.

Jaime señala que muchos de sus vecinos han perdido todo a causa del fuego y que están intentando gestionar todo de la mejor manera, aunque las cosas salgan "regular". Peral está contento de sus vecinos puedan volver al pueblo y, además, destaca, visiblemente emocionado, toda la ayuda con la que cuenta.

"Y a partir de aquí, pues enfrentarnos a la situación", indica, "ahora mismo acaba de estar un vecino que se ha tocado la camisa y ha dicho 'Jaime, esto es lo que tengo, no tengo más ¿qué hago?'". Peral insta a las instituciones, al Estado y a la Comunidad de Madrid a que les ayuden "lo más rápido posible, porque dentro de dos años yo no necesito ayuda, pero ahora sí".

"Los vecinos están aterrizando"

El municipio está devastado y el alcalde señala que muchos vecinos, en este momento, están "aterrizando". Él ha podido visitar el municipio durante estos días y, como indica, ya tenía "medio asumido" el estado del pueblo, "pero la gente, ahora mismo, está aterrizando".

"Ya estamos quedando con la gente para para mañana empezar a trabajar en este aspecto", explica, "ya tenemos a los operarios preparados, estos días hemos estado preparando cosillas: el tema de contenedores de derretidos por el calor, señalización, tema de agua, tenemos problemas con el agua, tenemos problemas con la luz...".

Peral explica que su objetivo es ayudar a todos los vecinos. "Nos vamos a desvivir para que esto sea así", expone, "y todo lo que esté en mi mano cuenten con ello y con los míos". De nuevo, se reafirma en la necesidad de que tanto la Comunidad de Madrid como el Gobierno española les ayuden.

50 viviendas muy afectadas

El regidor, de nuevo, agradece, emocionado, todos los recursos que han puesto a su disposición y que la ayuda que han recibido desde la presidencia del Gobierno al último bombero "que se ha jugado la vida en nuestros montes".

El alcalde, además, comparte que han estimado que hay unas 50 viviendas en Navas del Rey "muy afectadas". "Otras 50 con daños relativamente graves, pero que se pueden solventar, y luego tenemos ciento y pico con daños leves", añade. Por fortuna, como indica, en el pueblo no ha habido ninguna pérdida humana, pero que ahora se enfrentan a un reto "importante": "Tratar que la gente no se sienta sola, que la gente se sienta arropada y, yo creo, que va a ser complicado, pero vamos a estar a la altura".

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