Notas de voz en WhatsApp, lo amas o lo odias: "Es que es un palo escucharlos. Hay gente que es muy pesada"

El contexto Según un estudio realizado a 1.500 españoles, más de la mitad de los encuestados los encuentra largos y aburridos. Sin embargo, cada vez enviamos más y más largos.

Los audios en plataformas de mensajería son una forma común pero a menudo criticada de comunicarse. Aunque cada vez enviamos audios más largos, la costumbre de llamar se mantiene principalmente entre los boomers. Según un estudio, más de la mitad de los 1.500 españoles encuestados consideran que los audios son largos y aburridos. Sin embargo, los jóvenes son quienes más los envían, con un promedio de siete al día. Para quienes no disfrutan de los audios, existen opciones como acelerar la velocidad de reproducción o transcribirlos, evitando así tener que escucharlos en su totalidad.

Los audios de las plataformas de mensajería son una forma de comunicarse muy extendida, y a la vez, odiada por muchos. Porque, ¿cuántas veces han recibido un audio que directamente podría ser catalogado de podcast? La realidad es que cada vez mandamos audios más y más largos, mientras la costumbre de llamar solo la mantienen personas de cierta edad: los boomers.

"Oye, te cuento una cosa rápida...". Así puede empezar más de una nota de voz que enviamos a amigos o familia, que al otro lado del chat pueden recibirlos sin ningún tipo de ganas. Y es que, según un estudio realizado a 1.500 españoles, más de la mitad de los encuestados los encuentra largos y aburridos.

"Es que hay veces que la gente es muy pesada", comenta un hombre a laSexta. Otro joven, considera que "es un palo escucharlos".

Sin embargo, aunque cueste escucharlos, mandarlos puede que les resulte más fácil, sobre todo a los más jóvenes. Según ese mismo estudio, son los que más envían, con una media de siete al día.

Mientras que algunos se quejan de notas de voz que parecen eternas porque "han durado hasta cinco o seis minutos", otros lo hacen por lo contrario, por ser demasiado escuetas. "Si es corto, escríbemelo, que lo voy a entender mucho antes", comenta un chico.

Opciones si no te gustan

Para todos aquellos enemigos de cualquier tipo de audio, hay varias ayudas que facilitan el tener que escucharlos antes de ignorarlos. La primera opción es acelerar la velocidad.

"Si lo tengo que escuchar, intento hacerlo rápido", cuenta una chica. Otro joven asegura que siempre lo hace a velocidad "x2", mientras que algunos admiten que solo pueden acelerarlo a "x1,5" porque si no, no lo entienden.

Si son más de leer los mensajes, siempre pueden transcribirlos. Igualmente, si saben que la persona que lo recibe es de esos 'haters' de audios, no les hagan pasar un mal rato y busquen alternativas.

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