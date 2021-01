Cada vez se conocen más casos de cargos políticos que se han vacunado contra el coronavirus sin formar parte de los grupos prioritarios, saltándose así los protocolos de Sanidad para el proceso de vacunación.

Ya son casi una treintena los casos conocidos, repartidos por buena parte de la geografía española, como puede observarse en el mapa que ilustra esta noticia.

En tota, son 29 los políticos implicados, de todos los partidos políticos, aunque, a última hora de este viernes, 10 de ellos eran del PSOE y nueve del PP.

Entre los populares, está el caso de Murcia, cuyo consejero de Sanidad, Manuel Villegas, dimitió esta semana tras vacunarse él mismo. El miércoles admitía que se habían vacunado alrededor de 400 profesionales fuera de turno pero, días después, se ha sabido que son al menos 866 las personas que no debían vacunarse aún.

Tampoco debía recibir aún la dosis, al parecer, la alcaldesa socialista de Molina de Segura, ni, posiblemente, según ha denunciado Podemos ante la Fiscalía, el concejal de Deportes del Ayuntamiento Murciano.

Entretanto, en la Comunidad Valenciana hay unas 150 personas que no tenían prioridad y ya se han vacunado. "Le estás quitando la vacuna a una persona mayor que igual se muere por no haber recibido la vacuna que tú te has puesto", ha reprochado la vicepresidenta autonómica, Mónica Oltra.

Por su parte, el presidente valenciano, Ximo Puig, quiere castigarles sin recibir la segunda dosis, aunque un juzgado obligará a la Consellería a vacunarles.

Quién también lo hizo sin deber fue el consejero de Sanidad de Ceuta, que se excusó asegurando que ni tan siquiera quería vacunarse en primer lugar. "Si yo no me vacuno ni de la gripe, no me gustan las vacunas", afirmó.

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, le ha lanzado un aviso. "La ejemplaridad es algo que nuestro partido tiene a gala, que nuestro presidente nos exige", ha aseverado este viernes, en declaraciones a 'TVE'.

De momento, solo Villegas ha dimitido, aunque el PSOE ha pedido a todos sus cargos que hayan sido vacunados fuera de turno que también lo hagan.