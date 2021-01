Javier Guerrero, consejero de Salud de la ciudad autónoma de Ceuta, ha dado explicaciones este jueves tras vacunarse junto a otros altos cargos de la vacuna contra el COVID-19. En unas declaraciones que recuerdan a las que ya dio este miércoles el consejero de Murcia, Manuel Billegas, el responsable ha negado su dimisión y ha insistido en que siempre se ha cumplido el protocolo.

Una de las imágenes más llamativas de su rueda de prensa llega, precisamente, cuando habla del protocolo de vacunación. Guerrero, entre lágrimas, ha expresado que su objetivo no era ponerse la inyección: "Yo no quería vacunarme", afirma.

Según el consejero, "no es cierto" que se haya saltado el protocolo, y se remite al 'Grupo 2' marcado por el Ministerio de Sanidad: "Hay un epígrafe que dice que también se vacuna el personal de salud pública que trabaja en la gestión de la pandemia. Esa estrategia se ha seguido al pie de la letra en todas las reuniones", insiste.

De hecho, Guerrero ha ido más allá y ha asegurado que ha estado presente en primera línea, como han hecho otros muchos sanitarios: "He estado en las trincheras, nadie puede criticar que en un año no he estado en primera línea. Es justo reconocer todo nuestro trabajo", sentencia.

El consejero de Salud ha dado su comparecencia después de que este miércoles diversos miembros de la oposición criticaran su acto de vacunarse. En todo momento, el responsable se ha desmarcado de los hechos de Murcia, y hasta ha llegado a mostrar su enfado: "Es demagogia barata", concluye.