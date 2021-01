La Comunidad Valenciana ha detectado que más de un centenar de personas, aunque menos de 200, según fuentes consultadas por laSexta, se habrían vacunado contra el coronavirus sin cumplir los requisitos para ello.

Estas personas habrían recibido la vacuna sin estar incluidas en los grupos prioritarios marcados por Sanidad y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha ordenado a la Conselleria de Sanidad que no se les administre la segunda dosis.

Precisamente este jueves, Puig ha afirmado en una comparecencia que "nadie puede saltarse un sistema de vacunación que al final representa la esperanza" y ha aseverado que, en su opinión, "ninguna de las personas que han recibido esa vacuna de una manera improcedente deberían recibir la segunda dosis".

No obstante, Salvador Illa no es partidario de esta decisión, según ha manifestado a preguntas de la prensa. "Las personas que hayan podido vacunarse cuando no debían tienen que asumir la responsabilidad, pero desde mi punto de vista consideraría que sería un error cometer dos fallos: vacunar antes de tiempo a gente y no ponerle la segunda vacuna".

El ministro de Sanidad no obstante ha recalcado, que la segunda dosis no tienen por qué recibirla los primeros, señalando que hay un plazo amplio, de más de 40 días.

Entre las personas que se han vacunado incumpliendo los protocolos se encuentran cuatro alcaldes valencianos, tres socialistas -los de Rafelbunyol, Els Poblets y El Verger, que han sido suspendidos cautelarmente de militancia-, y el de La Nucía, del PP y también diputado provincial.

Preguntado acerca de si estas personas deberían dimitir, el presidente de la Comunidad Valenciana ha aseverado que es "un error grave saltarse este sistema de vacunación" y que "lo primero y lo fundamental es asumir que se ha cometido un error". "Lo que no es razonable es que no sea crea que se ha cometido un error", ha agregado.

En otras comunidades autónomas también se han producido hechos similares, como la Región de Murcia, donde el consejero de Sanidad, Manuel Villegas, dimitió este miércoles tras conocerse que tanto él como otros altos cargos habían recibido la vacuna cuando no les correspondía.

Por su parte, el responsable de Salud de la ciudad autónoma de Ceuta, Javier Guerrero, ha dado explicaciones este jueves por haberse vacunado, aunque ha descartado dimitir, asegurando entre lágrimas que él no quería vacunarse en primer lugar.