Los detalles Es la primera vez que el Ejecutivo comunitario se pronuncia sobre una norma ya aprobada. La Comisión Europea se refiere a los diez años de empadronamiento que exigen PP y Vox para comprar vivienda protegida.

El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, señaló este viernes que la ley que aplica el concepto de la "prioridad nacional" en la Comunidad Valenciana, que prosperó con los votos a favor de PP y Vox, vulnera la legislación europea al exigir más de cinco años de empadronamiento para acceder a la compra de vivienda protegida.

En una respuesta a una pregunta remitida por el eurodiputado de Compromís Vicent Marzà, Brunner señala que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aclarado que los Estados miembros "no pueden imponer unilateralmente un requisito de residencia más largo que el período de cinco años" que establece la directiva que regula la situación de los nacionales de terceros países residentes de larga duración.

Sin embargo, señala Marzà, la Ley 5/2026 de la Generalitat Valenciana -aprobada con los votos de PP y Vox y ante la que el Gobierno central ha presentado un recurso de inconstitucionalidad- exige diez años de empadronamiento para comprar vivienda protegida.

"El principio de no discriminación prohíbe no sólo la discriminación directa por razón de la nacionalidad, sino también la discriminación indirecta, en virtud de la cual la aplicación de otros criterios, como un período de residencia más largo, conduce, de hecho, al mismo resultado", señala la Comisión sobre la jurisprudencia comunitaria.

El mismo eurodiputado había preguntado ya a Bruselas por el concepto de la prioridad nacional cuando se había acordado impulsar una ley de este tipo en Aragón, pero señala que es la primera vez que el Ejecutivo comunitario se pronuncia sobre una norma ya aprobada.

"Una política que establezca la 'prioridad nacional' para los nacionales de los Estados miembros debe cumplir las normas de directiva (...) que establece la igualdad de trato entre los ciudadanos nacionales y los titulares del estatuto de residente de larga duración", concluye el comisario en su respuesta.

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