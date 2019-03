Manuel Moix, fiscal jefe de Anticorrupción: "No me opuse a ningún registro de la 'Operación Lezo'"

José Manuel Maza, fiscal general del Estado, se reúne con los portavoces de la Fiscalía Anticorrupción. El objetivo es calmar los ánimos ante las sospechas de que el nuevo fiscal jefe, Manuel Moix, intentó frenar los registros de la 'Operación Lezo'; maniobra que se saldó con la detención de ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, entre otros.

El encuentro se hace en el marco de una visita institucional del fiscal general del Estado, pero, inevitablemente, esa supuesta obstrucción a la justicia de Moix se pondrá encima de la mesa. Previo a la reunión, el fiscal jefe de Anticorrupción se ha dirigido a laSexta para dejar claro que no entiende que haya ninguna obstrucción por su parte a la 'Operación Lezo'.

En esta línea, Moix ha asegurado que no se opuso a la práctica de ningún registro, sino que se retrasara, y que la información que se está dando sobre el ejercicio de su responsabilidad está "tergiversada". "Dije que se hiciese en otro momento. No me opuse nunca a ningún registro. Creo que la información no es la que realmente se ha producido", ha afirmado el fiscal jefe a laSexta.