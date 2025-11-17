¿Mano derecha de Cerdán o periodista? Leire Díez tendrá que explicar ante el juez cuándo mentía

El contexto En un audio grabado por el fiscal Stampa, Díez se presentó como "la persona que ha puesto el PSOE" para indagar en irregularidades de informes policiales y de la Fiscalía. Por otro lado, siempre ha sostenido que lo hacía como parte de una investigación periodística, aunque reconoció ante el Senado que nunca ha publicado ninguna investigación.

Leire Díez, presunta "fontanera" del PSOE, comparece ante el juez para aclarar sus contradictorias declaraciones. En una rueda de prensa afirmó que su trabajo no representaba a nadie, mientras que en una grabación privada admitió ser la mano derecha de Santos Cerdán, del PSOE. La Fiscalía la acusa de liderar una operación contra la UCO por tráfico de influencias y cohecho, aunque Díez sostiene que investigaba periodísticamente. Su defensa busca anular audios que vinculan sus acciones al PSOE, pero el juez los mantiene. Los socialistas, sin preocupación, esperan su declaración para esclarecer la verdad.

Dos versiones opuestas en distintas grabaciones. La presunta fontanera del PSOE Leire Díez tendrá que decir este lunes ante el juez cuándo mentía. Ha intentado dejar fuera de la causa esas grabaciones, pero el juez ha ordenado mantenerlas. Porque solo hay una Leire, dos versiones y una única verdad, que este lunes tendrá que defender ante el juez: si ella no tenía nada que ver con el PSOE en sus actuaciones.

"Mi trabajo es mi trabajo y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni fontanera ni cobarde", llegó a decir en la famosa rueda de prensa que dio el pasado 4 de junio.

O si tal y como reconocía en una reunión privada al fiscal Stampa, era "la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto". "O sea que, si me he enterado. ¿Tú eres la mano derecha de Santos Cerdán?", le preguntaba Stampa en las grabaciones que se pueden escuchar en el vídeo que acompaña la noticia. "Sí, pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado", respondía Díez.

Reuniones y maniobras de Leire Díez por las que según la Fiscalía lideraría una operación contra la UCO, acusándola de los delitos de tráfico de influencias y cohecho. Pero ella, que siempre ha sostenido que lo hacía como parte de una investigación periodística, reconoció ante el Senado que nunca ha publicado ninguna investigación.

Hoy su defensa pide la nulidad de los audios en los que junto al empresario Pere Dolset deslizaban vínculos con el PSOE. Nulidad que el juez ya ha rechazado. Y mientras se espera a conocer su declaración, los socialistas muestran tranquilidad.

"Ni expectación, ni preocupación. A lo mejor es más lo que alguno cuenta o que ella misma cuenta que la realidad", ha asegurado este lunes el ministro de Transportes, Óscar Puente. Por su parte, el Ministro de Transformación digital, Óscar López, ha señalado que "desconozco bastante este asunto y esta saga". "Me suena a ecos todo de la Kitchen", ha añadido. Mano derecha o periodista. Una de las dos es mentira y Leire tendrá que decir cual.

