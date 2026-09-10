Malestar en un CNI que recibe presiones para rebajar la tensión mientras Robles opta por la conciliación y se alinea por primera vez con el Gobierno

Los detalles Las fuentes del CNI con las que quisieron aclarar que el centro de inteligencia no alertó de la magnitud de la entrada en Ceuta llegaron a través de Moncloa, no de Defensa.

El informe sobre la crisis migratoria en Ceuta revela que el CNI alertó a la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil sobre un asalto masivo, aunque no especificaron su magnitud. Documentos desclasificados confirman que el CNI advirtió de un llamamiento en redes sociales para un asalto el 30 de julio. A pesar de esto, el CNI se siente injustamente responsabilizado, ya que creen que informaron adecuadamente a los organismos pertinentes. La crisis ha generado tensiones dentro del Gobierno, con la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendiendo al CNI, mientras que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostiene que no hubo alertas claras. Robles ha adoptado un tono conciliador, afirmando que la magnitud de la crisis era imprevisible.

Tras conocerse los informes sobre la crisis migratoria de Ceuta —en los que se recogen las alertas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a Delegación del Gobierno y la Guardia Civil de "un llamamiento para asalto por valla y mar"—, fuentes del centro a laSexta lanzaron un sorprendente mensaje: que no habían alertado de la magnitud de esa entrada masiva que se iba a producir.

Pese a esto, los documentos desclasificados muestran que sí habían avisado. Pero esas fuentes llegaron a través de Moncloa, no de Defensa. Según ha podido saber laSexta, este miércoles presionaron al CNI para que, a raíz de la polémica, intentaran rebajar la tensión.

Según los documentos publicados por el Gobierno, en una de las conversaciones por WhatsApp un día antes de la entrada masiva, el 29 de julio a las 13:52 horas, el CNI informó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de que en redes sociales se estaba haciendo un llamamiento para un asalto a la ciudad autónoma por la valla y por mar el día siguiente, a las 20:00 horas, aprovechando la Fiesta del Trono y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos "estarán liados".

En otro mensaje, el CNI trasladó que hay dos grupos diferentes en redes sociales con un total de 180.000 seguidores. "Para que te hagas una idea del alcance de la difusión", advirtió, a lo que el delegado del Gobierno contestó: "sus rilas", una expresión coloquial que refleja asombro.

Ante esto, fuentes cercanas al Centro han señalado a EFE que en el CNI existe cierto malestar porque se le atribuya toda la responsabilidad de los avisos sobre a entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.

Según las fuentes, en el CNI se considera que fueron los únicos que dieron avisos a los organismos competentes y se sienten molestos por el hecho de solo se les pida explicaciones a ellos y no a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No entienden que desde la Delegación del Gobierno no se actuara al recibir los mensajes ni tampoco comprenden la respuesta que recibieron de la Guardia Civil, que tiene la competencia en el control de fronteras.

Con esto se refieren a que el mismo día 29, a las 13:59 horas, el CNI realizó una llamada a través de WhatsApp a la jefatura de Información de la Guardia Civil (UCE-3), sin obtener respuesta, si bien en un mensaje posterior la contestación fue: "Perdóname que todo este tema me ha cogido fuera y no lo tengo fácil para arreglar". En el Centro se sienten satisfechos del trabajo realizado durante esta crisis migratoria aunque las fuentes admiten que siempre se puede hacer mejor.

Choque dentro del Gobierno

Debido a esto, en los últimos días se ha asistido a un choque dentro del propio Gobierno y de los propios ministros socialistas. Por un lado, la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendiendo al CNI y señalando a Marruecos; y, por el otro, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y otros ministros del PSOE.

La novedad de este jueves es que Robles ha estado especialmente conciliadora. Es la primera vez que la ministra ha admitido que nadie pudo prever la magnitud de la crisis de Ceuta y ha dicho que "hay escenarios que son absolutamente imprevisibles".

La ministra ha reconocido que el CNI no supo predecir la entrada masiva de migrantes, aunque ha defendido el trabajo de los servicios secretos: "La gente cumple con su trabajo. Se hizo todo lo que se creía que se podía hacer".

Robles ha asumido sí el discurso mayoritario en el Gobierno para dejar atrás su enfrentamiento con Marlaska. Ahora ha dicho que nunca discreparon y ha apuntado a "no querer buscar discrepancias donde no las hay".

Por su parte, el ministro del Interior no se mueve de su posición y ha afirmado que "no había ninguna alerta". Grande-Marlaska se ha escudado en el mensaje en el que el CNI reafirmaba la versión del Gobierno, pero que fue inusualmente distribuido por la Moncloa. "El propio CNI ayer hizo un comunicado. Ya no hay ningún debate al respecto", ha dicho.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido