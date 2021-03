El viceconsejero de Salud Pública de Madrid, Antonio Zapatero, ha anunciado que finalmente la región acatará el acuerdo del Consejo Interterritorial para cerrar perimetralmente la comunidad en Semana Santa y el puente de San José.

"El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicará un nuevo decreto con los cierres perimetrales para Semana Santa y el puente de San José", ha dicho Zapatero, que posteriormente ha puntualizado.

El viceconsejero asegura que tras consultar a los "servicios jurídicos" presentará el recurso ante la justicia: "Al no estar de acuerdo con la efectividad técnica de la medida y entender que jurídicamente el Ministerio de Sanidad no puede imponer un acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud que no ha sido adoptado por consenso y que no es jurídicamente vinculante".

Todas las comunidades autónomas menos Madrid acordaron el pasado miércoles el cierre perimetral en esos días, una medida adoptada para intentar evitar una cuarta ola y de la que quedan exentas por su condición de archipiélagos las Islas Canarias y Baleares.

La Comunidad de Madrid aseguró que mantendría la apertura de la región durante estas fechas, basándose en que la presidenta Isabel Díaz Ayuso era quien tenía la competencia. Tras su negativa, la ministra Darias le recordó en varias ocasiones que la medida era "de obligado cumplimiento" y advirtió con ir a los tribunales si Madrid desobedecía.