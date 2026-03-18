Machista, franquista... y vigilante de neutralidad ideológica: polémica en A Coruña por su nuevo jefe de Educación

[[IntroductionHighlight:Mientras tanto…]] Los profesores ya se han manifestado hasta en cinco ocasiones en este curso por las malas condiciones de los colegios y por la falta de profesorado para niños con diferentes capacidades.

En A Coruña, la designación de Santiago Freire como nuevo jefe de Educación ha generado indignación y protestas. Freire, quien ha expresado simpatía por Franco y realizado comentarios machistas, ha sido criticado por su falta de neutralidad ideológica, un requisito que deberá supervisar en los colegios. Su nombramiento ha sido cuestionado por el sindicato mayoritario en Educación y la Confederación de AMPAS gallegas debido a sus declaraciones polémicas. Freire, exalcalde de Noia, también enfrenta investigaciones por supuestos gastos indebidos. La comunidad educativa exige mejoras en las condiciones escolares y más inversión en educación pública, rechazando la censura y los gastos superfluos.

Indignación y protestas en A Coruña por el nombramiento del nuevo jefe de Educación. Un señor que, de las machistadas más suaves que tiene a sus espaldas, es referirse a las mujeres como personas capaces de tocar las narices sin acercarse. Además, no esconde su simpatía por Franco. Ahora, este hombre tiene que controlar la neutralidad ideológica en los colegios.

Es el nuevo jefe de Educación de A Coruña. Un señor que usa fotos de Franco en sus redes sociales para presumir de las victorias electorales del PP, o que cuenta chistes machistas el Día de la Mujer, en pleno 8M.

"La mujer es capaz de sangrar sin cortarse, de dar a luz sin corriente y es capaz de tocar las narices sin ni siquiera acercarse", ha llegado a decir Santiago Freire, el nuevo jefe territorial de Educación en A Coruña, Galicia.

Fue nombrado este martes y este miércoles, 24 horas después, el sindicato mayoritario en Educación ha protestado por su designación. O, como ha explicado Divina Núñez, delegada de CIG Educación en A Coruña, "por comentarios poco edificantes y educativos, nunca mejor dicho".

Pero además, como ha recordado Jaime Acuña, de la Confederación de AMPAS gallegas, ha hecho "declaraciones alabando a Franco".

Santiago Freire fue el alcalde de Noia y lo investigan por gastarse, supuestamente, 30.000 euros en marisco o vinos en fiestas del PP. Gastos que hasta al presidente de la Xunta le afeó. "Me llaman la atención algunos conceptos", dijo Alfonso Rueda.

Ahora, un supuesto machista y franquista vigilará la neutralidad ideológica en los colegios. Una neutralidad impuesta por la Xunta en 2024, a raíz de las protestas por la Celulosa Altri o por Palestina.

laSexta ha intentado ponerse en contacto con Santiago Freire, pero se nos ha remitido al equipo de prensa, que ha asegurado que cumple todas las condiciones para ocupar este puesto.

Mientras tanto, los profesores ya se han manifestado hasta en cinco ocasiones en lo que llevamos de curso por las malas condiciones de los colegios y por la falta de profesorado para niños con diferentes capacidades. La comunidad educativa, según han contado a laSexta, pide menos "cuchipandas", menos censura y más educación pública de calidad.

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