Deport Them Now, una plataforma racista de extrema derecha, ha sido vinculada estrechamente con Vox tras la detención de su líder en Mataró. Esta organización, que promueve la xenofobia en Europa, ha instigado cacerías de migrantes en Torre-Pacheco y diseñado carteles incitando a la "caza del magrebí". En marzo, colaboraron con Vox en una manifestación contra centros de acogida en Barcelona, mostrando ambos logos. La plataforma ha difundido propaganda violenta, como un vídeo de inteligencia artificial sobre un exterminio musulmán liderado por Santiago Abascal. Utilizan simbología nazi, como la calavera 'Totenkopf' y el sol negro, y emplean códigos numéricos supremacistas en sus mensajes.

'Deport Them Now', la plataforma racista cuyo líder ha sido detenido este martes en Mataró (Barcelona) por instigar las cacerías de migrantes de Torre-Pacheco, tiene estrechos vínculos con la ultraderecha española, concretamente con Vox. Se trata de una plataforma europea de extrema derecha que promueve la xenofobia y el racismo a través de las aplicaciones de mensajería y las redes sociales.

Esa misma organización habría diseñado el cartel que alentaba a la "caza del magrebí" en Torre-Pacheco, según sospechan las autoridades. Pero no es la primera vez que 'Deport Them Now' actúa en España. Lo ha hecho en varias ocasiones, y en algunas de ellas, trabajando mano a mano con Vox.

Deport Them Now, la plataforma nazi que comparte discurso con la ultraderecha española

El pasado 28 de marzo hicieron un cartel para convocar una manifestación en Barcelona contra los centros de acogida de migrantes, y junto al logo de este grupo neonazi aparece el de Vox. De hecho, el partido dirigido por Santiago Abascal también difundió esas imágenes en sus redes sociales.

Las conexiones de este movimiento que alienta las cacerías contra los migrantes y el partido de Abascal van más allá. Aunque sus redes sociales han sido capadas, rastreando en internet se puede comprobar que la organización alaba en reiteradas ocasiones a Vox e incluso algunos de sus dirigentes.

De hecho, en los últimos meses difundieron un vídeo generado por inteligencia artificial sobre un exterminio a musulmanes liderado por Santiago Abascal. Cuando salieron a la luz esas imágenes, un periodista italiano le preguntó a Vox si lo conocían o lo habían denunciado. Desde la formación ultraderechista se negaron a aclarar si 'Deport Them Now' contaba o no con su visto bueno.

Vídeo de Deport Them Now creado con IA en el se ve a Santiago Abascal liderando un exterminio de marroquíes

Simbología nazi

En sus canales de difusión muestran directamente simbología fascista. Cuando un usuario entra en uno de sus grupos, lo primero que encuentra es un 'Totenkopf', la calavera nazi, un logo que hemos visto en varias ocasiones estos días entre los ultras que se han desplazado a Torre-Pacheco. También muestran el sol negro, un símbolo utilizado en el Tercer Reich como sustitutivo de la esvástica.

Deport Them Now, la plataforma nazi que comparte discurso con la ultraderecha española

Pero esa no es la única simbología que utilizan. En sus redes sociales muestran también billetes de avión para representar la deportación de migrantes marroquíes. El número de ese vuelo ficticio es el 14/88, el 14 por los eslóganes del terrorista supremacista estadounidense David Lane, y el número 88 es conocido por ser abreviatura del Heil Hitler.

Deport Them Now, la plataforma nazi que comparte discurso con la ultraderecha española