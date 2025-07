Ester Muñoz: "El PSOE y Sánchez no convocan elecciones porque sabe que las va a perder"

"El PSOE no convoca elecciones porque sabe que las va a perder". Así de contundente se ha mostrado la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, quien en unos días pasará a ser la portavoz en el Congreso de los Diputados de la formación de Feijóo.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Muñoz se ha referido al exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, quien entró el pasado lunes en prisión provisional al considerar el juez que habría incurrido en delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias y que existe peligro fundado" de que pueda "ocultar, alterar o destruir" pruebas. "Sánchez está rodeado de corrupción, su número tres está en la cárcel", ha asegurado.

Así, la 'popular' ha llegado a decir que "Cerdán es el sanchismo" porque, dice, "es el arquitecto de esta legislatura". "Es quien ha llevado a cabo los pactos con Puigdemont, con Otegi... y ahora está en la cárcel", ha señalado. De esta manera, ha insistido en que "Sánchez no convoca elecciones porque sabe que las perdería".

Acto seguido, ha afirmado que "Sánchez ha introducido la corrupción en su gobierno. Ha introducido a Ábalos, a Cerdán, a Koldo". Por tanto, ha indicado que "no puede regenerar un país quien ha metido la corrupción en un gobierno".

Preguntada sobre por qué el PP no presenta una moción de censura, Muñoz ha dicho que no lo hacen para no darle "un balón de oxígeno a Sánchez". Además, ha recriminado que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se muestre "enfadada", pero "no haga nada". "Si esto es una situación límite, lo que debería de hacer es abandonar el gobierno y dejar caer a Sánchez o como mínimo exigir una cuestión de confianza. ¿Por qué no la presentan? porque probablemente no la pase", ha añadido.