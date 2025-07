El PP reclama al Gobierno más agentes para "frenar la espiral de violencia" en Torre-Pacheco

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Gobierno que refuerce los efectivos en Torre-Pacheco (Murcia), que anoche vivió su segunda jornada de disturbios, para "frenar la espiral de violencia inmediatamente".

"El Gobierno debe reforzar los efectivos para frenar la espiral de violencia inmediatamente. Lo primero es garantizar la seguridad ciudadana y que todos respondan ante la Ley, empezando por los agresores de un mayor indefenso", ha dicho en un mensaje publicado en la red social X. Además, Núñez Feijóo ha señalado que ha hablado con el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, y con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

Precisamente, el presidente regional ha mostrado su rechazo a los disturbios en esta localidad murciana y ha pedido "orden y ley para todo" así como "recuperar la normalidad", en un municipio que "siempre ha trabajado por la convivencia".

"Torre Pacheco debe recuperar la normalidad. Conozco a sus vecinos, es un pueblo tranquilo que siempre ha trabajado por la convivencia y nada de lo que está pasando les representa. La agresión al vecino de Torre Pacheco no quedará impune. Entiendo la frustración pero nada justifica la violencia. Orden y ley para todo", ha dicho López Miras en un mensaje en su cuenta de X, donde ha indicado también que están en contacto permanente con la delegación del Gobierno y el ayuntamiento de Torre Pacheco a quienes han ofrecido "toda la colaboración". "No podemos permitir que la violencia perturbe a una tierra tranquila, pacífica y acogedora como es la Región de Murcia", ha manifestado el líder del PP en Murcia.

El alcalde de Torre-Pacheco apuesta por la "buena convivencia"

Por su parte, el alcalde de la localidad murciana de Torre-Pacheco, el 'popular' Pedro Ángel Roca, defendió este sábado la buena convivencia del municipio, y pidió tranquilidad a los vecinos. "La mayoría de los vecinos quieren una convivencia buena", defendió Roca en una entrevista en laSexta Xplica, en la que detalló que hay un dispositivo policial desplegado en el municipio, con presencia de la Guardia Civil, para controlar los altercados que han derivado en agresiones y amenazas dirigidas especialmente a jóvenes magrebíes.

En este sentido, el regidor reconoció la existencia de delincuencia en el municipio, pero rechazó tajantemente que la solución sea la violencia. "No se combate la delincuencia con violencia, así no vamos a conseguir nada", declaró, lamentando que a los disturbios "acudió gente que no es del pueblo", lo que "complica la convivencia".

"Venir aquí a tener violencia es perder la convivencia que tenemos en nuestro pueblo y es lo que no quiero. Yo quiero que nuestro pueblo tenga convivencia, que quitemos la delincuencia, por supuesto, y para eso tendremos que hacer los esfuerzos que tengamos que hacer nosotros", manifestó.

En lo referente a la agresión a un vecino que originó los altercados, Roca señaló que la Guardia Civil continúa investigando los hechos. "Hoy, esta tarde mismo, he hablado con la Guardia Civil y todavía las investigaciones no han dado su fruto", subrayó, mostrando confianza en que se esclarecerán los hechos.

Así, el alcalde hizo un llamamiento a la calma y pidió a los vecinos que no permitan que grupos externos "vengan a romper la convivencia". "Lo que no quiero es que por ir en contra de la delincuencia creemos más delincuencia", concluyó, reiterando su compromiso con la seguridad y la paz social en el municipio.

Pedro Ángel Roca, alcalde de Torre-Pacheco: "Ha venido gente que no es del pueblo a complicarnos la convivencia"

Amplio dispositivo de seguridad

La delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, informó anoche del refuerzo del dispositivo de seguridad desplegado ante los actos violentos registrados el viernes.

Torre Pacheco vivió la pasada noche una nueva jornada de incidentes y enfrentamientos, presuntamente contra jóvenes extranjeros, por parte de grupos extremistas, que comenzaron la noche del viernes después de una concentración pacífica para condenar una agresión ocurrida el jueves a un anciano por parte de un desconocido que la Guardia Civil intenta localizar.