Las campañas antimigración que unieron a Vox y la plataforma europea detrás de la "caza" de magrebíes en Torre-Pacheco

La plataforma "Deport Them Now Europe", conocida en España como "Deportadlos ahora", ha estado incitando a la violencia contra migrantes en Torre-Pacheco, donde se han producido disturbios durante cuatro noches consecutivas. Aunque es poco conocida por el público, Vox, el partido liderado por Santiago Abascal, ha compartido campañas antimigración con ellos. En marzo, Vox organizó protestas en Barcelona contra la islamización y el cierre de un centro de acogida de migrantes. La Fiscalía ha iniciado diligencias contra el líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, por sus declaraciones que vinculan la migración con la delincuencia. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha pedido al Ministerio del Interior que controle la situación para evitar más violencia. Mientras, el ministro Fernando Grande-Marlaska ha señalado a Vox como responsable de la tensión en Torre-Pacheco.

'Deport Them Now Europe', en España 'Deportadlos ahora' es la plataforma que en los últimos días ha estado llamando a la caza del migrante en Torre-Pacheco, donde los disturbios han continuado por cuarta noche consecutiva. Si bien aparece como una gran desconocida para el público general, no lo es para la formación Vox.

Según informa 'El País', el partido que lidera Santiago Abascal y este espacio europeo compartieron una campaña antimigración en Barcelona. Fue el pasado mes de marzo cuando Vox convocó una protesta en Terrasa contra la islamización. Una convocatoria que se celebró el 22 y a la que días después, el 28, se sumó otra. En esta ocasión, para exigir el cierre del centro municipal de acogida de migrantes en Sant Gervasi.

Precisamente, es en la ciudad condal donde más presencia tiene este grupo en España, cuyo compromiso es el de "aplicar la justicia directa para reunirlos con Alá", en referencia a los magrebíes migrantes. Así lo aseguraben en el comunicado de la semana pasada en el que amenazaba a todos residentes marroquís en el municipio murciano, después de la brutal paliza que recibió un hombre de 68 años: "Si los demás magrebíes del pueblo no colaboran con la identificación de los culpables, ellos se convertirán automáticamente en culpables y pagarán por lo ocurrido".

Un llamamiento que el fiscal de Delitos de Odio, Miguel Ángel Aguilar, ha asegurado este martes constituyen "una infracción penal". De hecho, desde la Fiscalía Superior de Murcia se han incoado diligencias contra el líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, después de que el PSOE y Podemos le denunciaran por vincular la migración a la delincuencia.

Algo sobre lo que el presidente 'popular' de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, ha evitado hablar este martes, al tiempo que subrayaba que como presidente lo que podía hacer es poner todo cuanto esté en su mano "para que la situación se solucione cuanto antes". De esta manera, no ha dudado en exigir al Ministerio de Interior que frenase la tensión en Torre-Pacheco antes de que se convierta en "un campo de batalla".

Precisamente, este lunes era el ministro Fernando Grande-Marlaska quien en una entrevista en la 'Cadena Ser' no dudaba en señalar a la formación de Santiago Abascal y sus discursos como responsables de lo que sucede en el municipio murciano, que ya acumula cuatro noches de disturbios. De hecho, este martes se han detenido a tres personas más, después de que horas antes se arrestase en Rentería al tercer implicado en la agresión al hombre.