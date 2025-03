Lobato reaparece en un acto y explica por qué registró ante notario los mensajes de Sánchez Acera: "No es una decisión mía"

¿Por qué registró ante notario los mensajes de Sánchez Acera seis meses después de recibirlo? ¿Volverá a liderar a los socialistas madrileños? El senador del PSOE Juan Lobato ha respondido a estas cuestiones, entre otras, este miércoles por la tarde durante un coloquio en un centro cívico del barrio madrileño de Ciudad Lineal. Más allá de explicar cómo decidió acreditar esa conversación en acta notarial, el exlíder del PSOE de Madrid no descarta su vuelta a la federación madrileña.

Lobato abandonó el liderazgo del socialismo en Madrid el pasado mes de noviembre después de trascender que acudió a un notario para registrar los mensajes que la asesora de su sucesor, Óscar López, le trasladó el 14 de marzo. En ellos compartía el correo electrónico del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el que se admitía la comisión de dos delitos de fraude y uno de falsedad documental. Sánchez Acera pretendía que Lobato lo sacará como argumento en la sesión de la Asamblea de Madrid contra la presidenta regional.

Entonces, Lobato puso reticencias a hacerlo pues podría incurrir en una revelación de secretos de no haberse publicado ese contenido previamente en los medios de comunicación. De hecho, esa mañana sí mostró ese correo electrónico, pero ya cuando otros medios habían publicado el mismo email y, por tanto, su contenido.

Lobato relató este miércoles que acudir al notario para acreditar esa conversación derivó de una "indicación letrada, jurídica" de su abogado, subrayando que no fue una decisión suya: "Si no acredito eso incurro en un delito como me dijo el abogado", ha explicado repreguntado por la cuestión. Incluso, enfatizó que de no haberlo hecho podría haber sido imputado por una revelación de secretos que le habría costado también su inhabilitación como técnico de Hacienda.

"Imagina que yo hubiera hecho caso y sin preguntar ni discutir le hubiera dado a imprimir y hubiera sido la primera persona en toda España en decir, mire soy yo quien tiene la prueba", continuó explicando a renglón seguido. Al hilo sostuvo que "afortunadamente" se percató "rápido": "Si no hubiera estado fresco y lúcido hubiéramos tenido un problema", lamentó en el acto que tuvo lugar en el centro cívico Zigia.

Respecto a su posible vuelta a liderar a los socialistas madrileños, Lobato no la descarta. De hecho, razona que habiéndose presentado "a las últimas, no sería extraño presentarse a las siguientes pero queda mucho tiempo, quedan varios años", al tiempo que puso de relieve que "en política no descartamos nada".

Si bien se muestra abierto a "ayudar a la dirección política actual" y tener "la mejor candidatura" dice que no lo observa en sí mismo "en primera persona". De hecho, para que volviera a liderar el PSOE de Madrid tendría que sacar a su vez sucesor, Óscar López, a quien considera "un tipo inteligente" con "mucha capacidad" definiéndole como "un estratega".