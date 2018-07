Lluvia de reproches y tensión en un bronco debate en el Congreso sobre la prisión permanente revisable: "Hablen de la vergüenza propia"

PP y Ciudadanos han rogado en el Pleno del Congreso al PSOE que se abstenga en la votación para frenar la derogación de la prisión permanente revisable, en tanto en cuanto el Constitucional no resuelva el recurso que los socialistas presentaron contra esta polémica figura penal.

Cuatro días después de conocerse la muerte del Gabriel Cruz, los diputados Jose Antonio Bermúdez de Castro, del PP, y Juan Carlos Girauta, de Ciudadanos, han defendido sus enmiendas a la totalidad han pedido "rigor, prudencia y coherencia" al Grupo Socialista.

Bajo la atenta mirada de los padres de varios menores asesinados que estaban en la tribuna, Bermúdez de Castro ha defendido que la "inmensa mayoría de la sociedad" pide no derogar la prisión permanente. Y dirigiéndose a la bancada socialista ha dicho: "No me contesten solo a mi, al PP, miren cambien arriba a la tribuna y convénzanles a ellos", un momento que ha puesto en pie a todo el grupo popular aplaudiendo.

Finalmente, el Pleno del Congreso ha aprobado continuar adelante con la derogación de la prisión permanente revisable. De esta manera, se han rechazado las enmiendas presentadas por PP y Ciudadanos con 176 votos.