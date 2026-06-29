Lluís Orriols, sobre la denuncia de Feijóo a la 'ley de nietos': "Esas declaraciones son más un bulo que una realidad"

El politólogo afirma que la ley electoral de 2011 "deja muy bien estipulado cómo deben asignarse estos nuevos votantes". "Le diría a la audiencia que no se sienta nerviosa por este tipo de regularización", indica, "el impacto es nulo", expone.

Alberto Núñez Feijóo ha acusado al Gobierno de llevar a cabo ingeniería electoral para obtener dos millones y medio más de votos en las próximas eleciones y, así, asegurarse mantenerse en el Gobierno. Esto sería a través de la llamada 'ley de nietos', una disposición de la memoria democrática que permitía, hasta octubre de 2025, optar a los descendientes de españoles exiliados por motivos políticos tener la nacionalidad española. Pero ¿se puede manipular el censo con la misma? Para conocer la respuesta a esta pregunta, Más Vale Tarde conecta con el politólogo Lluís Orriols.

El politólogo indica que esa supuesta manipulación "no es fácil". "Esas declaraciones son más un bulo que una realidad", expone. Orriols explica que la ley electoral "desarrollada en 2011 deja muy bien estipulado cómo deben asignarse estos nuevos votantes". "Está muy tasado", añade.

Orriols expone que las oficinas consulares, además, no tienen margen de maniobra para decidir dónde van esos votos ya que se asignan por criterios estrictamente objetivos y de arraigo. Iñaki López, además, señala que esos votantes deben ser ubicados en la provincia en la que deben votar antes de las elecciones, lo que supone que no se puedan manipular esos votos después y llevarlos a las provincias en las que hagan más falta.

"Si se pudiera asignar posteriormente, sí que sería mucho más fácil", afirma, "pero no funciona así". "No solo no funciona así, el propio reglamente de 2011 dice que, una vez está asignada esa persona a esa provincia, ya no puede alterarse a no ser que sea por una condición objetiva", añade el politólogo. "Le diría a la audiencia que no se sienta nerviosa por este tipo de regularización", indica, "el impacto es nulo".

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