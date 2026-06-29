Chema Crespo responde a Cerdán: "Si pensaba que por ser quien había sido se iba a hacer un manto protector, no conocía al partido"

Mientras Santos Cerdán asegura en su libro que se sintió "abandonado y vapuleado" por el PSOE, Chema Crespo apunta que "sencillamente las evidencias que se hicieron públicas llevan a que tenga que apartarse y se faciliten las investigaciones correspondientes".

Mañana sale a la venta el libro que Santos Cerdán ha escrito en prisión y en el que cuenta, paso a paso, su entrada en prisión y su salida, así como su versión de los hechos.

En él, el exsecretario de Organización del PSOE asegura sentirse "abandonado y vapuleado" por el partido y carga contra los medios de comunicación.

"No sé si se habrá sentido y vapuleado. Sencillamente las evidencias que se hicieron públicas llevan a que tenga que apartarse y se faciliten las investigaciones correspondientes", comenta Chema Crespo.

El periodista también señala que si Cerdán "pensaba que por ser quien había sido, aquí se iba a hacer una especie de manto protector, no conocía al partido del cuál ha sido uno de los gestores principales".

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