Vox prevé cerrar pronto un pacto con el PP en Aragón y avanza que "sonará la misma música" que en Extremadura

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, durante una rueda de prensa en Madrid

¿Qué ha dicho? El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, considera que en Aragón deberían tener más poder e influencia en el gobierno que en Extremadura debido a que obtuvieron "un mejor resultado".

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha indicado que tras el acuerdo con el PP para el gobierno de coalición en Extremadura, el próximo será en Aragón, donde espera que se repita el modelo del pacto extremeño. Desde Barcelona, Garriga ha destacado la disposición de los populares aragoneses y ha afirmado que están más cerca de un acuerdo que hace tres semanas, aunque aún queda camino por recorrer. Vox aspira a tener más poder en Aragón, dado su mejor resultado electoral comparado con Extremadura. Garriga ha subrayado que los ejes del acuerdo en Extremadura se replicarán en Aragón y Castilla y León.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha señalado este viernes que, tras el acuerdo con el PP para el gobierno de coalición en Extremadura, el siguiente será en Aragón y ha avanzado que sonará la misma "música" que en el pacto para el ejecutivo extremeño.

En declaraciones a los periodistas desde Barcelona, Garriga ha señalado que "la lógica dice que el siguiente acuerdo tiene que ser Aragón", donde la fecha límite para evitar la repetición electoral es el 3 de mayo, y aunque ha avisado que "falta mucho camino por recorrer" ha puesto en valor la "disponibilidad y ofrecimiento" de los populares aragoneses y ha reconocido que están "más cerca que hace tres semanas".

Asimismo, ha señalado que en Aragón aspiran a tener más poder e influencia en el gobierno: "Tuvimos mejor resultado que en Extremadura, eso es algo que se va a poner sobre la mesa en la asunción de responsabilidades, de planteamientos, de la proporcionalidad en la exigencia de una serie de medidas".

Con todo, ha remarcado que los principales ejes del acuerdo de gobierno de Extremadura se replicarán en el caso de Aragón y Castilla y León.

"Está claro que la música que ustedes escuchan en el acuerdo de gobierno de coalición en Extremadura va a ser la música que va a acompañar el acuerdo de Aragón y de Castilla y León", ha subrayado Garriga.

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