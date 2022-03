Para Vox no todos los migrantes son iguales ni merecen el mismo recibimiento en España, y así lo ha justificado Juan García-Gallardo, líder de la formación de extrema derecha en Castilla y León y futuro vicepresidente de la Junta. Mientras que a los refugiados ucranianos les da la "bienvenida" a la reunión, no hace lo mismo con muchos de los migrantes que llegan del norte de África porque, dice, la inmigración "o es legal y ordenada o es una invasión".

García-Gallardo lo expuso en una rueda de prensa que ofreció hace unos días tras reunirse con el presidente de las Cortes, Carlos Pollán. Uno de los periodistas presente en el acto le cuestión: "Me gustaría saber qué diferencias hay entre esa inmigración ucrania, que tan bien han bienvenido ustedes, y esos menores extranjeros no acompañados o esas críticas a la inmigración del norte de África que usted mismo en esta misma sala reprobó".

El de Vox entonces explicaba lo siguiente sobre los ucranianos: "Sus ciudadanos en España tienen un índice de criminalidad bajísimo y su adaptación es muy buena en términos generales" "Ucrania es un país en guerra y Castilla y León dará la bienvenida a cualquier ciudadano ucraniano que quiera que esta región sea su casa". Añadía además que quienes llegan de Ucrania, país en guerra, que "en términos estadísticos, dan muchos menos problemas que otros sitios".

No completamente satisfecho con la explicación, el periodista preguntó al García-Gallardo cuáles son las ayudas que, según el político, reciben esas personas que no se adaptan o no se integran. Sin datos concretos, el líder de Vox en la región concluía: "Yo no voy a jugar con usted al Trivial. Yo no tengo aquí esos datos delante".