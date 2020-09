El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, expondrá este viernes el malestar en el mundo de la judicatura que ha provocado la no asistencia del rey Felipe VI del acto de entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebrará en Barcelona.

Así lo ha podido saber laSexta. La Comisión Permanente de este órgano reunida hoy había planteado redactar un comunicado institucional sobre este asunto, pero finalmente se ha decidido que sea mañana Lesmes el que exponga la posición oficial durante su discurso oficial.

Después de la reunión, un grupo de vocales del CGPJ ha hecho pública una declaración conjunta en la que "lamentan profundamente" no contar con la presencia del rey en el acto de mañana. No obstante, en ella no se apunta al Gobierno ni a ninguna otra institución como responsable de la ausencia del Rey en el acto, cuya presencia había sido confirmada inicialmente por la Casa del Rey.

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, los vocales recuerdan que el artículo 117.1 de la Constitución señala que la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey, razón por la que era costumbre que los principales actos de la vida judicial española, como son la Apertura del Año Judicial y la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces sean presididos por el monarca.

Añaden que el Poder Judicial español se fundamenta en esta "doble imbricación" (pueblo-rey), "de la que deriva su legitimidad democrática para la impartición de Justicia" . Por ello, insisten que la presencia en el acto de mañana en Barcelona de Felipe VI "no sólo es un motivo de orgullo para las juezas y los jueces españoles" sino también un "símbolo del valor que la Justicia tiene en un estado de derecho en cuanto máximo representante del pueblo español y de sus instituciones".

Finalmente apuntan que las "circunstancias que impiden la presencia" del rey en el acto de entrega de despachos, --que no concretan en su declaración-- les llevan a reafirmar la admiración y respeto de todos ellos a su figura, "símbolo de la unidad y la permanencia del Estado".