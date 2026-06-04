Leire Díez habló de su fontanería con Cristina Narbona: "Hay que dar la vuelta al asunto, como un calcetín"

Los detalles El informe de la UCO señala una conversación de Leire Díez en la que le dice a la presidenta del PSOE que hay que "reconducir" los "ataques al presidente". Narbona parece, según los investigadores, estar ya informada: "se lo habías contado a Santos el otro día", le contesta.

El análisis del sumario del caso Leire, al que accedió laSexta, revela los vínculos de la fontanera del PSOE en una presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al partido y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La UCO de la Guardia Civil detalla una conversación entre Díez y Cristina Narbona, presidenta del PSOE, sobre reconducir ataques al presidente. La conversación coincidió con la publicación de la 'Carta a la ciudadanía' de Sánchez. Díez fue detenida en diciembre de 2025, junto a otros implicados, y Narbona intentó desvincularse de ella, asegurando que no tenía relación con el PSOE. Narbona negó haber recibido información de Díez y afirmó que cualquier información relevante ya era conocida por el partido.

El análisis del sumario del caso Leire, al que ha tenido acceso laSexta, desvela los vínculos de la fontanera del PSOE dentro de la presunta trama para desactivar o desestabilizar los procedimintos judiciales que afectaban al partido o al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla una conversación de Díez con la presidenta del PSOE Cristina Narbona a través de WhatsApp el 24 de abril de 2024.

"Leire habló de 'reconducir' los ataques al presidente, dar 'ayuda cualificada' y dar la vuelta al asunto 'como un calcetín'. En esta misma conversación, Narbona hizo referencia a que estas cuestiones 'se lo habías contado a Santos el otro día'", relatan los agentes.

La conversación tuvo lugar el mismo día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó su 'Carta a la ciudadanía'. Dos días después tuvo lugar una reunión en la sede del PSOE que, para el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de la causa, fue el "punto de inflexión" de la presunta trama.

"Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente", transmitió Díez el día 25 al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, también investigado.

Tras la publicación de los primeros audios que revelaban reuniones de Leire Díez para conseguir información comprometedora de jueces, fiscales y agentes de la UCO, en mayo de 2025, Narbona admitió que la conoció "hace mucho tiempo en Santander", donde la exmilitante se encargaba de la comunicación del partido.

Además, dijo estar "muy disgustada" por los encuentros que había mantenido en nombre del partido con la intención de perjudicar al teniente coronel de la UCO Antonio Balas y a otros funcionarios públicos.

Meses después, cuando Díez fue detenida por la Guardia Civil en diciembre del mismo año (en una operación en la que también fueron arrestados el exvicepresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso), Narbona trató de desvincularse de ella señalando que ya no tenía nada que ver con los socialistas.

"Ahora mismo Leire Díez no tiene nada que ver con nosotros, eso es así", indicó en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso y, a renglón seguido, negó sentir miedo por que pudiera aportar información comprometedora para el PSOE. "Yo desde luego no", aseguró.

Hoy en conversación con laSexta, Narbona desmiente absolutamente que Leire Díez le pasara algún tipo de información referente a sus actuaciones ( ni archivos ni nada ). Insiste en que la conoció hace años en Santander en el marco de la universidad y que la llamó alguna vez para temas de comunicación. Añade además que en 2024 la llamó para decir que tenía información que podía interesar al PSOE. Narbona se lo trasladó a Santos y Santos le dijo que ya sabían qué información era, según la presidenta socialista.

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