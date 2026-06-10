Leire Díez denuncia que varias agendas incautadas por la UCO no son suyas o que son de otra época

El contexto La defensa de la fontanera del PSOE pidió este martes al juez que retirase de las actuaciones "todos los documentos y archivos ya incorporados relativos a un periodo temporal distinto de 2021 a 2023 y/o que contengan datos médicos o personales de cualquier tipo y/o que se incluyan en documentos que sean propiedad de terceros".

La defensa de Leire Díez argumenta que varias agendas incautadas por la Guardia Civil no son suyas o no corresponden al periodo investigado. Se distinguen dos grupos: agendas de otro residente del domicilio registrado y otras con letra distinta a la de Díez. Aunque algunas agendas le pertenecen, exceden el periodo investigado (2021-2023). Entre las agendas reconocidas están una libreta azul y una agenda de 2025, que contienen datos personales. La defensa critica la investigación por abarcar de 2020 a 2025, aludiendo a una violación de derechos fundamentales. Díez denuncia una injerencia desproporcionada en sus comunicaciones.

La defensa de Leire Díez sostiene que varias de las agendas incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no son suyas o son de otra época diferente a la investigada. En el escrito, al que ha tenido acceso laSexta, hacen dos grupos de agendas: unas que son "del titular de uno de los domicilios en el que se practicó la entrada y registro" el día en que la exmilitante socialista fue detenida, el 10 de diciembre de 2024; y otras "cuya letra tampoco corresponde" con la de Díez.

Díez asegura que algunas de esas agendas, aunque le pertenecen, exceden el periodo temporal en el que defiende que se centra la investigación en su contra (2021-2023).

En los últimos días hemos conocido anotaciones de cuadernos y documentos que la UCO intervino en el denominado caso Leire Díez, algunas de las cuales los investigadores han atribuido a la también extrabajadora de las empresas públicas Correos y Enusa.

Entre las agendas que sí que son suyas están la famosa libreta azul o una agenda de 2025 que la UCO le atribuye en algunos de sus informes, si bien la defensa alega que esos documentos exceden el "límite temporal de la investigación (2021 a 2023)" y contienen datos personales, como asuntos médicos o reuniones con su abogados, que "debieron ser objeto de expurgo".

En estas libretas, por ejemplo, figuran alusiones a jueces, fiscales, abogados, políticos o miembros de las Fuerzas de Seguridad, referencias a comisiones de investigación parlamentaria o causas judiciales. "ZP", "Marchena" o "Ayuso" aparecen en la libreta azul; mientras que la agenda de 2025 contiene anotaciones como "Pedro no se fía del DAO", "Marlaska y el SE están pillados por la UCO" o "Reunión con PS".

La defensa de Díez considera "incuestionable" que acordar la injerencia en las comunicaciones durante el periodo de octubre de 2020 hasta el 11 de diciembre de 2025, cuando los hechos investigados se circunscriben a los años 2021 y 2023, supone "una investigación prospectiva, que entra en confrontación con los derechos fundamentales recogidos en el artículo 24 de la Constitución a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva".

La exmilitante socialista ha manifestado que el acceso a sus comunicaciones durante cinco años supone una "injerencia desmesurada y desproporcionada", y ha denunciado que la UCO de la Guardia Civil accedió de manera ilegítima a su móvil tras su arresto, el pasado diciembre.

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