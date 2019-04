Las conversaciones entre Fernández Díaz y Daniel de Alfonso: "Estamos investigando cosas de ERC, son débiles"

En octubre de 2014 el jefe de la Oficina Antifraude catalana se dirigió al Ministerio de Interior con un maletín cargado de documentos. Va a dar parte al ministro de varias investigaciones que afectan a políticos nacionalistas, justo en el marco del referéndum soberanista. "Nosotros estamos investigando cosas de Esquerra. Son muy débiles, esa es la verdad ministro, son de Cespa", le comenta Daniel de Alfonso, director de la Oficina Antifraude de Catalunya.

Cespa es una filial de Ferrovial en la que trabaja el hermano de Oriol Junqueras. El problema es que indicios de que Esquerra beneficiara a CESPA no hay muchos según Daniel de Alfonso, pero Fernández Díaz insiste: "El volumen de facturación de Cespa se disparó y no podemos olvidar que estamos hablando del hermano de Junqueras... ¿no?". "No, no claro si esa es la idea que tenemos nosotros en la investigación", contesta De Alfonso.

Visto que no hay nada concluyente, el director de Antifraude le ofrece otra cabeza al ministro: "Un enriquecimiento en el municipio de Puigcerdà, el padre de Oriol Junqueras con temas de terrenos y demás. Es una información que me llega tipo café".

El problema es que ese café también está poco cargado de pruebas, así que pasan a otro investigado. De Alfonso le dice a Fernández Díaz que Homs pudo ascender de forma fraudulenta a dos cuñadas funcionarias de Felip Puig: "Afilando, afilando podríamos decir hombre la firma del primer decreto por parte de Francesc Homs podría ser un acto prevaricador". Fernández Díaz responde: "Ahí quedan fatal Felip Puig y Homs, los dos".

De Alfonso continúa: "Felip Puig no aparece, lo que pasa es que casualmente son sus dos cuñadas". Y Fernández Díaz continúa: "Y Homs digamos en el límite de la prevaricación políticamente le hace mucho daño. ¿Él tiene conciencia de tener ese punto débil o no?".

Parece que este trabajo si satisface al ministro: "Eso... ¿me puedes dar a mí una copia?". "Te la voy a dar, te la he traído para eso", responde De Alfonso. Fernández Díaz quiere que el tema salte a los medios ya: "Esto si se publica a ti te perjudica, ¿no?". "A mi me vuelve, a mi mata", contesta De Alfonso.

Daniel de Alfonso se resiste, la investigación está en pañales: "Es que ahora no lo tengo cerrado, ni asignado". "Esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión para que..." responde Fernández Díaz, a lo que De Alfonso contesta también: "Si la Fiscalía me dice, oye lo he leído, yo entonces cierro los informes los tengo hechos ya". Fernández Díaz quiere saber en cuánto tiempo: "¿En cuánto tiempo puedes cerrar esto?". De Alfonso dice que "en tres semanas".

El plazo de entrega no satisface al ministro porque él cree que hace daño si se publica de inmediato: "Es un torpedo bajo la línea de flotación, eso te lo aseguro, en estos momentos... pero, que sea la semana que viene".

Para agilizarlo Fernández Díaz se compromete a hablar con el Fiscal General del Estado: "Voy a hablar también con éste, con Eduardo y tal para decirle oiga, oye hay un asunto que es muy tal que toca por un lado a Felip Puig, por otro a lado Homs que joder son aquí los dos grandes talibanes".

Dice Fernández Díaz que no obstante Puig y Homs están más callados desde que se ha imputado a los Pujol. De momento hasta aquí llegan las grabaciones aportadas por 'Público'.