Lambán reduce los cambios de Sánchez en el PSOE a "un apaño" : "No estamos cogiendo el toro por los cuernos"

"No se soluciona el problema"

Javier Lambán critica los cambios en el PSOE que está impulsando Pedro Sánchez tras estallar 'caso Cerdán'. Los considera un simple "apaño" que no resuelve el problema real. Con Santos Cerdán en prisión provisional y José Luis Ábalos también investigado, el expresidente de Aragón sugiere que Sánchez debería reconsiderar su liderazgo. Propone que el presidente del Gobierno dé un paso atrás, aunque descarta que esto ocurra en el comité federal de este sábado.

Para Javier Lambán, los cambios orgánicos que está poniendo en marcha Pedro Sánchez en el PSOE para resistir la tormenta del 'caso Cerdán' son tan solo un "apaño" con el que "no se soluciona el problema". "No estamos cogiendo el toro por los cuernos", ha criticado el expresidente aragonés este viernes en declaraciones a 'Antena 3', donde ha aseverado que "haciendo un apaño de la comisión ejecutiva federal no se soluciona el problema".

El exdirigente socialista ha hecho hincapié en que el propio Cerdán, que ingresó el lunes en prisión provisional tras declarar ante el Tribunal Supremo por la trama de mordidas a cambio de adjudicaciones, "se ha descrito a sí mismo en los últimos días como el arquitecto de los gobiernos progresistas de este país" y "ha sido el auténtico número dos de Sánchez".

Así, y con el exministro José Luis Ábalos, también ex secretario de Organización del PSOE, investigado en el mismo caso, Lambán ha lanzado un recado al presidente del Gobierno: "Si quienes han sido tus hombres más importantes en la configuración de un proyecto político el uno está en prisión y el otro está en una situación muy delicada, a lo mejor tienes que pensar que el problema eres tú mismo".

Para Lambán, la "única forma" de asumir responsabilidades "de verdad" es "dando un paso atrás y dejando que otros se hagan cargo de la dirección del partido", pero vaticina que, aunque "eso es lo que tendría que ocurrir" en el comité federal previsto para este sábado, no va a pasar. "Cuantas más huidas hacia adelante protagonicemos, y lo de mañana va a ser una huida hacia adelante, más cerca tenemos el precipicio por el que nos podemos despeñar, no sé si irreversiblemente", ha avisado.

El expresidente aragonés, además, se ha referido a los pactos con EH Bildu, asegurando que le "asquean" y tachándolos de "vomitivos e intolerables". "Todos más o menos bien informados de dentro y de fuera del partido sabíamos que Santos estaba siendo un hombre clave para urdir esos acuerdos con Bildu y con el PNV", ha afirmado.