Los otros discursos reales de este 2025 más allá del navideño: una reina accesible y directa que marca el paso a la princesa Leonor

La reina Letizia preside la XVI Convención NAOS y entrega los XVII y XVIII Premios Estrategia NAOS, a 18 de diciembre de 2025, en Madrid.

¿Por qué es importante? La reina Letizia ha conseguido ser escuchada, sus mensajes se repiten y se comentan, y Leonor ha captado muy bien el estilo de su madre y ya vuela sola en todos los sentidos, convirtiéndose en el reflejo de su propia generación.

La reina Letizia ha logrado ser escuchada gracias a su lenguaje claro y accesible, promoviendo valores como la inclusión. Ha instado a cambiar la percepción sobre las personas con discapacidad y ha destacado la importancia de la sanidad pública equitativa, especialmente en diagnósticos de cáncer. Letizia también subrayó el valor de la inteligencia humana frente a la IA y la lectura como herramienta cognitiva. En eventos como el aniversario de la FundéuRAE, ha captado la atención con sus comentarios directos. En 2025, sus discursos han superado en interés a su vestimenta, reflejando su impacto social.

Con un lenguaje claro, directo y accesible, la reina Letizia ha conseguido ser escuchada, sus mensajes se repiten y se comentan. Una de sus características es que piensa en todos e intenta promover valores como la inclusión.

"Hay que cambiar la forma de pensar sobre las personas con discapacidad", ha afirmado. Este año la reina ha dedicado palabras para quienes viven con una enfermedad: "El cáncer está en la vida de todos".

Además, ha ensalzado la importancia de una sanidad pública. "Equidad en toda su dimensión cuando aparecen diagnósticos de cáncer, independientemente de donde hayan nacido o de su capacidad socioeconómica", pidió a comienzos de año. La reina se ha mostrado a su vez consciente de que la ciencia no debe ser solo para unos pocos

Como periodista se ha interesado también por el futuro de las comunicaciones. "La inteligencia humana es irremplazable frente a una IA que bien utilizada puede ser muy útil", afirmó el pasado mes.

Tal vez por su faceta de madre se ha involucrado también en los problemas de los más jóvenes. "¿Qué herramienta existe para seguir narrando, para aprender a hacerlo, para seguir encontrando palabras? Leer libros. Leer libros que, además, tiene toda la literatura neurocientífica que avala la mejora, entre otras muchas, de la función cognitiva. Así que todos los caminos, al final, llevan a los libros, a leer libros", dijo en octubre.

Y consigue a través de titulares ser escuchada, como cuando inauguró el acto del 20.º aniversario de la FundéuRAE y dijo: "Tenéis cara de fruncir el ceño cuando leéis o escucháis o recibís algún WhatsApp con errores gramaticales". Y añadió: "Algunos reís, pero pensáis lo mismo que yo: no soy la única que tiene esa pedrada".

Algo que ha captado muy bien Leonor y ya vuela sola en todos los sentidos, convirtiéndose en el reflejo de su propia generación y evidenciando los problemas de nuestra sociedad.

En este 2025 los discursos de las mujeres de la corona han conseguido que se hable más de sus palabras que de sus vestidos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.