DOS AÑOS DESPUÉS

Palestina celebra una triste Navidad entre puestos de control, asentamientos ilegales y constantes ataques

¿Por qué es importante? El alto al fuego alcanzado entre Israel y Hamás ha animado a los cerca de 50.000 cristianos que residen en Cisjordania a celebrar las festividades.

Imgen de Gaza dos años después de la ofensiva israelí
La Navidad ha llegado a todos los lugares del mundo incluido Palestina, donde el falso alto al fuego sigue dejando muertos y agresiones por parte de colonos. No obstante, la gran cantidad de cristianos que residen en Cisjordania ha hecho que los árboles y las luces vuelvan a brillar dos años después.

Sin embargo, no todo es alegría porque en las últimas horas los colonos israelíes han incendiado una casa al noroeste de Ramallah; han intimidado violentamente a dos niños en Masafer Yata y han atacado a una familia palestina en Hebrón, matando a sus ovejas. Asimismo, Israel ha amenazado con castigar a los gazatíes después de que un soldado resultase herido por la explosión de un artefacto que Hamás ha asegurado que se trata de una bomba que dejó sin detonar el Ejército israelí.

No obstante, y, a pesar de que no viven ajenos en la realidad de sus compatriotas; ni del proyecto de anexión de territorio que avanza cada día, los cerca de 50.000 cristianos que residen en Cisjordania se han lanzado a las calles para celebrar la Navidad. "Celebramos el nacimiento de Jesús, el príncipe de la paz, mientras vivimos rodeados de puestos de control, asentamientos ilegales y constantes ataques", ha señalado Bashar Fawadleh, párroco de Taybeh.

Con todo, mientras medio planeta se prepara para las fiestas navideñas, este año en Palestina se han cometido 1680 ataques de colonos.

