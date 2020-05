La Asociación de Vecinos de Aluche sigue repartiendo productos de primera necesidad por quinta semana consecutiva. Muchos han tenido que esperar largas colas de hasta ocho horas para poder tener algo que comer. "Al no tener ningún ingreso en casa, esta es una buena ayuda", cuenta una mujer.

Sin embargo, la asociación denuncia que están desbordados. "No tenemos congeladores, ni espacio", critica su presidenta Ana del Rincón, añadiendo que "la asociación ha llegado a tener 9.000 kilos de alimentos" y que tienen "miedo" de que un día se les "caiga el suelo".

En la Asociación de Vecinos de Aluche prevén repartir durante el fin de semana unas 1.000 bolsa de alimentos, pero denuncian que no tienen la infraestructura necesaria para dar este servicio y que el Ayuntamiento de Madrid no les ayuda: "¿Almeida dónde está? Ese alcalde que lo está haciendo tan bien... que se lo pregunten a cualquier persona de mi barrio. No estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo recursos municipales, espacios", manifiesta Ana del Rincón.

Ayudan a cerca de 11.000 personas al día

Por su parte, desde el Ayuntamiento aseguran que les han ofrecido un local que la asociación ha rechazado por encontrarse lejos y reconocen que este distrito es donde más ayudas se están repartiendo. Concretamente, ayudan a cerca de 11.000 personas al día.

"Estoy sin trabajo y lo estamos pasando muy mal por esta situación del coronavirus y nos viene bien esta ayuda", cuenta un hombre que acude a esta red vecinal para recoger alimentos de primera necesidad, mientras que otra que vecina lamenta que "hay muchas familias con niños que no pueden tomarse un platito de comida caliente y se pasa mal".

Han recibido 40.000 kilos de comida

Gracias a esta iniciativa solidaria, la asociación ha recibido más de 40.000 kilos de comida y algunos comercios también se han volcado para ofrecer su ayuda y han instalado puntos de reparto. Es la solidaridad vecinal que ha surgido como respuesta a la emergencia social por la crisis del coronavirus.