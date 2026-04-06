Sánchez luce la camiseta de la Selección para celebrar los datos de afiliación: "España alcanza los 22 millones. Un equipo que está haciendo historia"

¿Qué ha dicho? "Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social. Sois quienes levantáis, empujáis y construís este país. Un equipo que está haciendo historia. ¡22 millones de empleos!", ha escrito.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la cifra récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social en España, luciendo la nueva camiseta de la Selección Española de Fútbol. En un vídeo compartido en sus redes sociales, Sánchez destacó el logro como un hito histórico, destacando el papel de los trabajadores en diversos sectores que contribuyen al crecimiento del país. "Juntos y juntas hacemos el mejor país posible", afirmó. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también celebró el crecimiento, subrayando que en marzo se sumaron 80.274 afiliaciones, alcanzando así un crecimiento equilibrado y sostenible.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha puesto la nueva camiseta de la Selección Española de Fútbol para celebrar los datos de afiliación. En un vídeo que ha compartido en sus redes sociales, Sánchez ha aparecido con la camiseta de fútbol puesta por encima de una camisa. En esta, como se puede ver cuando se gira al final del vídeo, lleva impresa un "22", por los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social, una cifra récord.

"Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social. Un equipo que está haciendo historia. ¡22 millones de empleos!", ha escrito.

"Sois quienes levantáis las persianas, quienes cuidáis, quienes enseñáis. Sois quienes servís y emprendéis, quienes empezáis y quienes ya lleváis un tiempo trabajando. Sois quienes labráis, quienes empujáis, quienes levantáis y construís este país", ha dicho el presidente en el vídeo. "Juntos y juntas hacemos el mejor país posible. 22 millones de empleos", ha añadido.

El ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha celebrado que España supere "por primera vez los 22 millones de afiliaciones en términos desestacionalizados, 80.274 solo en el mes de marzo. Más de 523.500 en el último año". "El modelo de crecimiento económico equilibrado genera más y mejor empleo. Seguimos", ha escrito.

España crea 211.000 nuevos empleos en marzo

Por primera vez en la historia de nuestro país se ha superado la barrera de los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social en términos desestacionalizados. Según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la cifra de afiliados alcanza las 22.010.532 personas, lo que supone un incremento de 523.579 personas en el último año y de más de 80.000 personas respecto al mes anterior.

Las cifras también son de récord en nuestro país en afiliación media. La Seguridad Social ha registrado 21.882.147 afiliados, con 524.501 ocupados más que hace un año y 211.510 más solo en el último mes, lo que lo convierte en el mejor mes de marzo desde que hay registros. La afiliación diaria se ha mantenido por encima de los 21,9 millones desde el día 16 al día 30 de marzo.

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