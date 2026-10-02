Patxi López asegura que los decretos de vivienda ya han paralizado desahucios: "Cada voto en contra es una condena para cada Maricarmen de este país"

El secretario de Política Federal del PSOE acusa a Junts de votar en contra porque "entre su clientela están los especuladores y los fondos buitre". "La vivienda para ellos no es más que otro negocio, como lo es la educación y la sanidad y las pensiones", espeta en el pleno del Congreso.

Patxi López ha criticado duramente a quienes votaron en contra de los decretos de vivienda del Gobierno de coalición, señalando una "falta de humanidad" y "sentido común". El secretario de Política Federal del PSOE acusó a Junts de oponerse porque "entre su clientela están los especuladores y los fondos buitre". Desde el Congreso, López y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, acusaron a los de Carles Puigdemont de priorizar intereses inmobiliarios. López afirmó que cada voto en contra perjudica a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, y beneficia a unos pocos. Concluyó que la alternativa al Gobierno actual implica "burbuja, explosión y rescatar bancos".

Patxi López ve "falta de humanidad" y "falta de sentido común" en los que han votado en contra de los decretos de vivienda del Gobierno de coalición. El secretario de Política Federal del PSOE ha acusado este viernes a Junts de votar en contra porque "entre su clientela están los especuladores y los fondos buitre".

El socialista, desde la tribuna del Congreso de los Diputados, no ha dudado en acusar a los de Carles Puigdemont de tener intereses inmoniliarios, como previamente lo ha hecho el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. "La vivienda para ellos no es más que otro negocio, como lo es la educación y la sanidad y las pensiones", ha espetado sin cortapisas.

Así, no ha dudado en calificar esta decisión de error porque "cada voto en contra es una condena para cada Maricarmen de este país. Cada voto en contra es una cadena más para que no puedan emanciparse los jóvenes de España. Cada voto en contra es un paso atrás en los derechos de ciudadanía de todos y un aval para el negocio y el beneficio de unos pocos". "No nos engañan" ha agregado.

Para López, la alternativa al actual Gobierno es "conclusión, burbuja, explosión y rescatar bancos mientras se abandona a los ciudadanos".

Así, el socialista ha afirmado que el problema de la vivienda es "un asunto profundamente ideológico" y que "todo el que dice que las ideologías son perversas y que hay que acabar con ellas es de derechas y muy de derechas".

"Ellos no necesitan defender su ideología, no, viene incorporada de serie en el mundo que nos rodea, nos la quieren introducir con vaselina de la mano de los tecnoligarcas, de los algoritmos, de los dueños de la inteligencia artificial, de los amos de los grandes medios de comunicación y de los fondos buitre que campean a sus chanchas", ha agregado.

Así, ha insistido en que la derecha y la extrema derecha "nos introducen y nos ceban con su ideología neoliberal, sin ningún atismo de humanidad" y que este es el caso de la vivienda.

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