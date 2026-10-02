Ester Muñoz (PP) acusa de ejercer "violencia" a Alberto Ibáñez (Compromís), que le responde: "Violencia es votar para que desahucien a una señora de 90 años"

Los detalles Desde el PP aseguran que el diputado de Compromís le habría gritado la portavoz del PP en el patio de la Cámara Baja un "¡Vais a tener que dar la cara! ¡Lo vais a pagar!", en referencia a su posición contraria a las medidas para paliar la crisis de la vivienda.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha denunciado en un mensaje en sus redes un presunto incidente con el diputado de Compromís Alberto Ibáñez en el que éste le habría increpado por no apoyar los decretos con medidas para solventar la crisis de la vivienda.

La popular ha señalado en una mensaje en X que "el PP no va a dar un paso atrás en la defensa de los españoles y de los más vulnerables". "Muchos españoles con hijos, mayores de 65, y con rentas bajas temen que estos decretos les impidan alquilar una vivienda. No les vamos a abandonar", ha añadido defendiendo el sentido de su voto. "Ningún diputado me amedrentará con sus gritos, su crispación y su violencia", ha sentenciado acompañando el mensaje de una imagen en la que se ve al diputado de Compromís con gesto contrariado al cruzarse con la popular.

"¡Vais a tener que dar la cara! ¡Lo vais a pagar!", le habría gritado Ibáñez a Muñoz en el patio de la Cámara Baja, según aseguran fuentes del PP.

También en redes, la acusación de Muñoz ha tenido respuesta de Ibáñez. Sin entrar en más debate, el diputado ha zanjado el incidente con una frase. "Violencia es votar para que desahucien a una señora de 90 años", ha asegurado.

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