Junts y ERC tildan el discurso del rey de "irrelevante" mientras Illa llama a llegar a acuerdos para "progresar" en Cataluña

El cambio que empezó el 12 de mayo en Cataluña de la mano del PSC ha supuesto un antes y un después en la comunidad y una división en el independentismo. Sin embargo, sigue habiendo desacuerdos en la sociedad catalana que en días como ayer se ven reflejados en las reacciones de los distintos partidos al discurso del rey Felipe VI. Mientras, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido "ambición y capacidad de acuerdo" entre catalanes sin mencionar al rey, Oriol Junqueras y Jordi Turull no olvidan el 1-O y han tildado de "irrelevante" el mensaje de Nochebuena del monarca.

Por un lado, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este miércoles que Felipe VI "no está habilitado" para pedir a otros serenidad y que "no hagan ruido", porque en su discurso del 3 de octubre de 2017 "aplaudió las palizas de la policía" a votantes del referéndum unilateral del 1-O. Así lo ha dicho después de encabezar una delegación de cargos y militantes de ERC en la tradicional ofrenda floral a la tumba del expresidente de la Generalitat republicana Francesc Macià, en el 91º aniversario de su fallecimiento, en el Cementerio de Montjuïc.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, participa en la tradicional ofrenda floral ante la tumba de Macià.

Desde el mismo sitio, Illa ha pedido actuar con "convicción, ambición y capacidad de acuerdo" entre catalanes, para hacer "progresar" a Cataluña, cuando encabezaba una delegación de su Govern en dicha tradicional ofrenda floral. Acompañado de sus consellers y conselleres, ha querido "rendir homenaje a la persona que inició el camino del autogobierno de Cataluña". "No puede haber un país grande que no proteja y reivindique la continuidad institucional. Cada presidente, cada gobierno, ha tomado las decisiones de acuerdo con las circunstancias del momento y de la época", ha destacado.

Según Illa, "sería un error trasladar mecánicamente" lo que hizo Macià a las circunstancias de hoy, pero sí ve positivo "sacar lecciones" de su legado. Los tres elementos que ha puesto en valor del legado de Macià son la "convicción", la "ambición" y la capacidad de "pacto", porque "la Generalitat moderna de la que es padre Macià nace de un pacto entre él y diferentes ministros de la República", entre ellos Fernando de los Ríos. Illa ha subrayado que "2025 puede ser un año de oportunidades para Cataluña" si se actúa "con convicción, ambición y capacidad de acuerdo, si sabemos hacer pactos y acuerdos entre nosotros mismos".

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, encabeza la ofrenda floral del Govern

Sin embargo, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha optado por ignorar el discurso navideño del rey, ya que lo considera "irrelevante". Asimismo, ha cargado desde la ofrenda a Macià contra aquellos "ilusos enterradores" que dan por muerto el proceso independentista. Según Turull, el Estado siempre ha tenido sus verdugos y sus ilusos enterradores", unos verdugos que "a veces han ido vestidos de militares y ahora van vestidos con toga". También hay "ilusos enterradores", ha dicho en velada alusión a los socialistas, que sostienen que Cataluña ha "pasado página" del proceso soberanista y ha normalizado su situación política.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, participa en la tradicional ofrenda floral ante la tumba de Macià, en el Cementerio de Montjuïc

"Es rey por Franco"

En su mensaje navideño, Felipe VI llamó la atención sobre la "clamorosa" demanda de serenidad en la sociedad española, ante la, a veces, "atronadora" contienda política, una discordia que, según advirtió, no puede convertirse en un constante ruido de fondo que impida escuchar las verdaderas necesidades de la ciudadanía. "No tenemos por costumbre escuchar los discursos de Felipe VI", ha comentado Junqueras, que ha remarcado que "es rey porque el dictador Francisco Franco nombró rey a su padre".

Según el republicano, "un rey que el 3 de octubre aplaudió las palizas que la policía había dado a los votantes del 1-O no está habilitado en ningún caso" para pedir a otros que no hagan ruido, porque él "ha contribuido más que nadie" a ese clima. Junqueras ha exigido a la estructura judicial que "cumpla las leyes" y permita "un final efectivo de la represión" a través de la ley de amnistía. Junqueras exige a los socialistas que cumplan los pactos y ha advertido de que deben "honrar los pactos" que han firmado y "cumplir" todos sus compromisos.

En la misma línea, Jordi Turull ha advertido a quienes "dan por terminado el proceso de Cataluña hacia su plenitud y su independencia" de que "Cataluña siempre ha sobrevivido" a los intentos del Estado español por bloquear sus aspiraciones nacionales. "Aquí no podrá pasar página nadie" hasta que Cataluña no alcance su "plenitud", ha recalcado Turull, acompañado del vicepresidente del partido, Antoni Castellà y otros cargos.

En su atención a los medios, Turull ha rehusado valorar el discurso navideño del rey: "No lo miramos", ha comentado. Para Turull, "lo que diga el rey de España, si no empieza pidiendo disculpas por el 3 de octubre" de 2017, cuando compareció para expresar su rechazo al referéndum unilateral del 1-O, es "absolutamente irrelevante" y carece de "credibilidad". Por otra parte, Turull ha tenido palabras de recuerdo para los tres "exiliados" de Junts, en alusión a Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig, y ha puesto como ejemplo a Francesc Macià, que también sufrió el exilio: "Un país no puede ejercer el derecho a la autodeterminación si no acredita el deber de la determinación", ha sentenciado.