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Sigue la última hora sobre los decretos de Vivienda en el Congreso

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El PP pide a Sánchez convocar elecciones ante el fracaso de los decretos: "Han convertido la política en una tómbola"

El portavoz del PP asegura en sus redes sociales que los españoles se merecen hablar. "No protegen las fronteras, la vivienda es inaccesible y la corrupción insoportable", asevera.

El portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper El portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja SémperAgencia EFE
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El PP no está dispuesto a dar la batalla por perdida y ve cada vez más cerca unas elecciones generales. Los de Alberto Núñez Feijóo quieren elecciones generales y las quieren ya. Así lo ha puesto de manifiesto su portavoz, Borja Sémper, que en un tuit en X no ha dudado en insistir en que se convoquen comicios.

Un día después de que los 'populares' votaran en contra -junto a Junts y Vox- de los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros, Sémper no ha dudado en señalar a un Gobierno que, en su opinión, "ha convertido la política en un tómbola".

En una jornada clave para el Ejecutivo de Pedro Sánchez (la de este viernes), el portavoz 'popular' ha señalado que los españoles merecen poder hablar. "La cesta de la compra y el coste de la vida se dispara, las infraestructuras se deterioran, no protegen las fronteras, la vivienda es inaccesible y la corrupción insoportable", ha espetado.

Todo ello horas antes de que el Gobierno llevara el decreto a Congreso y después de que el líder del Ejecutivo asegurara que no iban a dar un paso a atrás y que Junts, PP y Vox se retratarán en el Congreso al votar en contra.

También después de que fuentes oficiales de Moncloa confirmaran a laSexta que Sánchez ya habría cosultado con su entorno más cercano la posibilidad de un adelanto electoral, lo que viene pidiendo la oposición desde hace meses.

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