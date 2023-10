Miriam Nogueras ha asegurado que Junts y PSOE aún siguen "lejos de ese compromiso histórico" tras haberse reunido durante más de una hora y media con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. La portavoz de la formación independentista se ha mostrado cauta a la hora de hacer comentarios sobre la negociación de cara a la investidura del líder socialista, si bien ha hecho énfasis en que el momento político es "trascendental y extraordinario".

"Continuamos lejos de este compromiso histórico. Si se trata de hacer lo que se ha hecho en los últimos 4 años no son los votos de Junts los que buscan, no estamos aquí ni para escuchar ni para hacer lo que se ha hecho. Se ha constatado que no ha funcionado", ha aseverado.

En este sentido, ha remarcado que Junts tampoco esta ahí "para escuchar las condiciones del PSOE para que Junts de su apoyo" y ha reiterado que la formación independentista quiere "recordar lo contrario". "Hemos entregado la transcripción de la conferencia que hizo Puigdemont el 5 de septiembre. Por tanto, si se trata de hacer lo mismo que se ha hecho y dicho en los últimos 4 años los votos de Junts no son los que está buscando", ha aseverado.

Tampoco ha querido ampliar los detalles de lo ya anunciado por el presidente del Gobierno este mismo jueves, cuando aseguró que el PSOE ya tenía su propuesta sobre la amnistía y dejó en el aire la posibilidad de entrevistarse con Puigdemont. Nogueras ha instado a no jugar "con los titulares y las filtraciones" y ha llamado a la cautela: "Cuando haya que hablar, hablaremos".

Además, según ha señalado, la cita ha servido para hacer llegar a Sánchez una transcripción de la conferencia que el expresidente catalán, Carles Puigdemont, fugado de la Justicia española, pronunció el pasado 5 de septiembre y en las que fijó las condiciones de Junts para su eventual apoyo a Sánchez.

Por su parte, fuentes del PSOE han asegurado que la reunión con Junts Per Catalunya ha ido "bien", y se han limitado a no dar más detalles de lo acontecido en el Congreso. Los socialistas afirman que, a partir de ahora, las reuniones serán "muy discretas", y ya con los equipos negociadores. De hecho, este lunes se reúne la comisión negociadora en Ferraz.

Desde el PSOE insisten: las negociaciones serán discretas, aunque los acuerdos serán transparentes. Además, afirman que, aunque sus posiciones son alejadas aún, hay recorrido para poder hablar y llegar a acuerdos. "Mientras se hable, la suma da", manifiestan. De este modo, durante la próxima semana se mantendrán numerosos encuentros con las diferentes formaciones con el objetivo de garantizar una mayoría suficiente para investir presidente a Pedro Sánchez antes de la fecha límite, el próximo 27 de noviembre.