La Audiencia Nacional pregunta a la Guardia Civil si hubo avisos previos de la entrada masiva de migrantes en Ceuta

Los detalles La jueza solicita también que detallen las labores de rescate de personas en aguas territoriales españolas, con identidades y circunstancias personales conocidas, y, en el caso de los fallecidos, si consta la causa de la muerte.

La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha solicitado a la Guardia Civil un informe sobre su actuación durante la entrada masiva de migrantes en Ceuta el 30 y 31 de julio. Busca determinar si hubo alertas previas y si se trató de una acción concertada por algún grupo criminal. Además, ha pedido detalles sobre las labores de rescate y las causas de muerte de los fallecidos. Esta investigación surge tras una denuncia de Iustitia Europa, destacando que, según el Ministerio del Interior, 72.000 personas ingresaron a Ceuta, de las cuales 70.000 regresaron. La ONG Caminando Fronteras reporta 141 muertos, incluyendo fallecidos en Marruecos.

La Audiencia Nacional quiere saber si, como dice el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, no hubo avisos de lo que podía ocurrir en Ceuta. La jueza María Tardón ha pedido a la Guardia Civil un informe sobre su actuación ante la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio y que detalle si se recibió alguna información en días previos que pudiera haber alertado sobre lo que iba a ocurrir.

La jueza ha hecho esta petición al instituto armado en el marco de la investigación que ha abierto sobre lo ocurrido en Ceuta, pesquisas en las que también ha solicitado a la Policía un informe para determinar si se trató de "una acción concertada o dirigida" por algún "grupo criminal".

En el caso de la Guardia Civil, solicita además que le detalle las labores de rescate de personas en aguas territoriales españolas, con identidades y circunstancias personales conocidas, y, en el caso de los fallecidos, si consta la causa de la muerte.

La magistrada reclama que se le indique "si se hubiese recibido en cualquiera de las unidades de la Guardia Civil de la Ciudad Autónoma de Ceuta alguna información en los días previos a tales acontecimientos que hubiese podido alertar sobre su posible acaecimiento".

Tardón ha pedido informes a los dos cuerpos policiales tras recibir una denuncia presentada por el partido Iustitia Europa sobre la entrada masiva a la ciudad autónoma de personas procedentes de Marruecos que se saldó, según los datos del Ministerio del Interior, con el acceso de 72.000 personas, de las que 70.000 han vuelto.

Los últimos datos oficiales indican que ha habido al menos 79 muertos en territorio español, pero la ONG Caminando Fronteras afirma que, sumando los fallecidos en el lado marroquí, la cifra se eleva a 141.

Marlaska insiste en que no hubo avisos previos

El ministro de Interior, al ser preguntado en rueda de prensa por el papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en este conflicto, ha elogiado su trabajo, pero ha insitindo en que no hubo avisos previos. "Mi confianza en el CNI es absoluta, juegan un papel prioritario", ha asegurado, defendiendo no obstante que "no hubo ningún informe ni aviso de que nada parecido a lo acontecido iba a suceder".

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado que ellos no tenían ningún informe que avisara del riesgo de una entrada masiva de migrantes, pero que sí llamaron a la Presidencia del Gobierno y a varios ministerios para informar que sí existía una situación alarmante en los días previos a la crisis migratoria.

"Yo no tenía ningún informe del CNI porque no es mi competencia, pero si le puedo decir que llamamos a Presidencia del Gobierno y a varios ministerios expresando que teníamos una situación alarmante, la que se estaba produciendo en los días previos", ha aseverado.

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