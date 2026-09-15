Sumar le recuerda a Sánchez que "Marruecos no es un socio fiable" para "dejar en sus manos nuestras fronteras"

El contexto En una entrevista en El Intermedio Sánchez ha asegurado que "a día de hoy no hay información que de una manera sólida plantee la autoría por parte de Marruecos" en la llegada masiva de migrantes a Ceuta.

Verónica Martínez, portavoz de Sumar, ha expresado al presidente Pedro Sánchez que Marruecos "no es un socio fiable", en respuesta a sus declaraciones en El Intermedio donde defendió al país vecino en relación con la crisis migratoria en Ceuta. Algunos socios, como Aitor Esteban del PNV, sugieren que Marruecos podría estar "chantajeando" al Ejecutivo, basándose en documentos desclasificados. Sin embargo, Sánchez niega cualquier chantaje o vínculo con el espionaje de Pegasus, afirmando que no hay pruebas sólidas contra Marruecos. Martínez insiste en que Marruecos no es un socio confiable para gestionar las fronteras y que el Gobierno debería reconsiderar su postura.

Para Sumar, Marruecos "no es un socio fiable". Y así se lo ha hecho saber la portavoz del partido, Verónica Martínez, a Pedro Sánchez tras sus palabras en una entrevista en El Intermedio donde defendió al país vecino por la crisis migratoria que vive Ceuta tras la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes el pasado 30 de julio.

Estos últimos días, son varios los socios que han asegurado que la crisis migratoria que sufre Ceuta podría deberse a que "Marruecos esté chantajeando" al presidente del Ejecutivo. Entre ellos, el presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Aitor Esteban, quien aseguró que "viendo los documentos que se han desclasificado, algún aviso había" sobre la avalancha migratoria, ante lo cual Moncloa "no midió bien".

Pero en la entrevista en El Intermedio, Sánchez insistió que "a día de hoy no hay información que de una manera sólida plantee la autoría por parte de Marruecos" en la llegada masiva de migrantes a Ceuta.

Asimismo, negó que se trate de un chantaje o que esté vinculado con el espionaje de Pegasus. "En absoluto (es un chantaje). Creo que he demostrado autonomía y defensa del interés general", aseguró. "Estos bulos que se están propagando, a lo mejor para una serie de Netflix, pues está bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos", fijo.

Al ser preguntada por estas declaraciones, Verónica Martínez ha asegurado que no quiere interpretar esas palabras de Sánchez, aunque en Sumar tienen claro que Marruecos no es un socio fiable para controlar nuestras fronteras y que el Gobierno debería cambiar su posición.

"Marruecos, en todo caso, no es un socio fiable. Más allá de pensar en lo que es bulo y lo que no es bulo, la totalidad del Gobierno como la Unión Europea tenemos que ser conscientes de que Marruecos, igual que otros países que no respetan los derechos humanos, no son socios fiables a efectos de externalizar y dejar en sus manos las fronteras", ha indicado este martes Martínez en el Congreso.

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