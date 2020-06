La jueza que instruye la causa del 8M, por la que se investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha pedido a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid información sobre los eventos masivos que pudieran haberse celebrado con su autorización o conocimiento entre el 5 y el 9 de marzo.

Así consta en una providencia solicitada por la Abogacía del Estado a la que ha tenido acceso laSexta, y en la que la magistrada Carmen Rodríguez-Medel libra oficio al Gobierno regional y al Consistorio para que "informen sobre los eventos colectivos o masivos públicos o privados (deportivos, culturales, políticos, sociales, pruebas de acceso o selección para la Administración, ferias o cualesquiera otros) que se celebraron entre los días 5 y 9 de marzo de 2020 en lugares públicos o privados con su autorización o conocimiento en el ámbito de sus competencias".

Se les pide, asimismo, que indiquen la fecha de los eventos en cuestión y el aforo o número de asistentes que hubiesen acudido, así como si algún evento programado entre los días 5 y 14 de marzo "fue suspendido o cancelado por motivos sanitarios relacionados con el COVID-19". Si fuese el caso, se pide la fecha y el documento que acredite la cancelación o suspensión.

El Ayuntamiento y la Comunidad tienen de plazo para entregar esta documentación a la Policía judicial hasta el 11 de junio a las 18:00 horas.

Con esta providencia, se busca determinar si la Comunidad y el Ayuntamiento actuaron de forma diferente a la Delegación del Gobierno, que autorizó las marchas por el Día de la Mujer el día 8 de marzo, hecho por el que se investiga a Franco por una presunta prevaricación administrativa. O si, por el contrario, actuaron al igual que lo hizo Franco.

El delegado del Gobierno declaró este miércoles ante la jueza y sostuvo que no tiene competencias en materia sanitaria y que en los primeros días de marzo ningún experto recomendó que no se produjeran manifestaciones. Asimismo, Franco alegó que los contagios, que se dispararon el 9 de marzo, no pudieron producirse por la manifestación porque el periodo de incubación del virus dura hasta 14 días.